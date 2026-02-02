El Espanyol apura el mercado para rearmarse tras un enero que frenó el sueño europeo

El RCD Espanyol llega al último día del mercado invernal con la sensación de estar ante una encrucijada. Tras un inicio de temporada ilusionante y un enero que ha enfriado expectativas, el club blanquiazul trabaja contrarreloj para reforzar la plantilla, recuperar confianza y sostener un proyecto que aún se mantiene en posiciones nobles de la tabla

El Espanyol cerró 2025 con viento a favor. Cinco victorias consecutivas habían colocado al equipo en una posición privilegiada, legitimando un discurso que invitaba a mirar hacia Europa sin complejos. Sin embargo, el cambio de año trajo consigo un brusco aterrizaje. Enero dejó un balance de un punto de quince posibles, producto de un empate y cuatro derrotas, que devolvieron al equipo a una realidad más incómoda.

El arranque de 2026 llegó con un derbi ante el Barcelona, saldado con derrota por 0 a 2, en el que el resultado no reflejó del todo la imagen competitiva del Espanyol. A partir de ahí, la cuesta abajo fue progresiva: empate ante el Levante UD, 1 a 1, y derrotas consecutivas frente a Girona, Valencia y Deportivo Alavés. Algunas decisiones arbitrales alimentaron el debate, pero el diagnóstico interno va más allá: bajón físico, menos acierto en las áreas y cierta pérdida de frescura.

Aun así, el Espanyol sigue sexto con 34 puntos, a uno del Real Betis y con el Celta al acecho. El margen es mínimo y febrero no concede tregua.

Manolo González, discurso directo y pies en el suelo

Tras la derrota ante el Alavés, Manolo González verbalizó lo que se respiraba en el vestuario con una frase tan cruda como reveladora: "Para ir a Europa hay que competir igual que para salvarse". El técnico quiso rebajar la presión externa y recentrar el foco en lo esencial: competir cada partido sin perder la identidad que llevó al equipo a destacar en diciembre.

El calendario inmediato refuerza ese mensaje. Visitas a Villarreal y Atlético de Madrid, además de un duelo directo en casa ante el Celta, exigirán la mejor versión del grupo. Manolo mantiene el respaldo mayoritario del entorno, aunque las críticas han reaparecido con los resultados adversos.

Ngonge, primer refuerzo, a la espera de algo más

En medio de este contexto, el mercado de invierno aparece como una vía para oxigenar el proyecto. El Espanyol oficializó el sábado la llegada de Cyril Ngonge, extremo belga procedente del Napoli, en calidad de cedido con una opción de compra de 16 millones de euros fijos más variables. Rápido, vertical y polivalente, Ngonge ya se entrena con el grupo y lucirá el dorsal 16, libre tras la salida de Luca Koleosho.

Desde el club no dan por cerrada la plantilla. Se rastrean mercados europeos en busca de una última oportunidad que aporte soluciones inmediatas en el último día de mercado. La intención es clara: devolver al grupo ese punto de energía y confianza que se evaporó en enero.

Posibles salidas y el caso Antoniu Roca

El mercado también puede moverse en el apartado de salidas. Ya se marcharon Javi Hernández, cedido al Mirandés, y Koleosho. El nombre que ahora gana peso es el de Antoniu Roca. El extremo, de 23 años, apenas ha disputado 90 minutos en LaLiga y cuenta con ofertas de Segunda división.

Hace unos días, Manolo González aseguró que no contemplaba su salida, pero la llegada de Ngonge reduce aún más su espacio. En el club valoran la situación con cautela: permitir una cesión podría ser una forma de facilitar su crecimiento, aunque la decisión final podría tomarse en las últimas horas de mercado.

Competir primero para soñar después

El Espanyol encara el cierre del mercado con un mensaje interno inequívoco: la permanencia sigue siendo el objetivo, aunque el derecho a ilusionarse con algo más se haya ganado en el campo. Recuperar el espíritu competitivo de diciembre será clave para no dejarse arrastrar por las dudas de enero.

Con el mercado a punto de bajar el telón y un calendario exigente por delante, el margen de error se reduce. El Espanyol sabe que no hay tiempo para lamentos. Toca reforzarse si es posible, apretar los dientes y volver a competir. Todo lo demás, Europa incluida, llegará solo si el equipo vuelve a hacer bien lo básico.