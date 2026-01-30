Coudet defiende a su equipo: “La clasificación no reflejaba lo que estábamos haciendo”

Eduardo Coudet reivindicó su trabajo y el de su plantilla tras la victoria del Alavés, asegurando que mantener la idea y la fortaleza mental ha sido clave para el cambio de rumbo del equipo

El Deportivo Alavés atraviesa su mejor momento de las últimas semanas y gran parte de ese cambio de escenario tiene nombre y apellido: Eduardo Coudet. En apenas cinco días, el técnico argentino ha pasado de estar bajo el foco de la crítica a encadenar dos victorias consecutivas que han devuelto la calma a Mendizorroza y han colocado al equipo en una posición cómoda en la clasificación. Tras el triunfo en Barcelona, con remontada incluida, el entrenador quiso poner el acento en el trabajo silencioso y la confianza en una idea que, según sus propias palabras, “tarde o temprano termina pagando”.

“Sostener las formas es lo que nos ha traído hasta aquí”

Coudet compareció ante los micrófonos con un mensaje claro: el equipo nunca dejó de creer en su propuesta. “Cuando mantienes las formas y una idea de juego, el fútbol acaba devolviéndote lo que mereces”, explicó el técnico, convencido de que los resultados recientes son consecuencia directa de lo que el Alavés venía mostrando sobre el césped, incluso cuando los puntos no llegaban.

El argentino fue más allá y señaló que la clasificación no reflejaba el rendimiento real del equipo. “La puntuación que teníamos era injusta para lo que estaba haciendo el grupo. Nos tocó enfrentarnos a rivales de mucha jerarquía en semanas seguidas, pero nunca dejamos de agarrarnos a lo positivo”, afirmó, subrayando la dureza de la competición y la exigencia constante de la categoría.

Un grupo que responde pese a las dificultades

El entrenador babazorro también quiso destacar la capacidad del vestuario para sobreponerse a los contratiempos. “Hemos tenido bajas, momentos complicados dentro del partido y aun así el equipo respondió. Eso habla muy bien del compromiso de los jugadores”, señaló Coudet, quien insistió en dar valor a una victoria lograda lejos de casa tras varios meses sin hacerlo.

En ese contexto, el técnico puso el foco en el colectivo, por encima de los nombres propios, destacando la solidez mental como uno de los pilares del reciente crecimiento del equipo.

Garcés, un ejemplo de fortaleza mental

Uno de los momentos más emotivos de su comparecencia llegó al referirse a Garcés, que volvió a tener minutos tras cuatro meses sin competir. Coudet no escatimó elogios: “Es un kamikaze, un jugador muy importante dentro del grupo”, afirmó, destacando su carácter y entrega.

El técnico explicó que su decisión de darle entrada respondió a una necesidad del equipo, pero también a la confianza plena en el futbolista. “La cabeza manda en este deporte. Ser fuerte mentalmente te pone en un lugar diferente, y él lo es”, añadió, poniendo en valor el esfuerzo y la predisposición del jugador pese a su inactividad prolongada.

La clave ahora: continuidad y convicción

Más allá de la euforia puntual, Coudet se mostró prudente y ambicioso a partes iguales. Para el argentino, el verdadero reto empieza ahora. “Los veo convencidos de que este es el camino. Tenemos que trabajar para sostener esta versión en el tiempo, porque es lo único que realmente nos va a dar resultados”, advirtió.

El entrenador insistió en que el Alavés no renunciará a su identidad, independientemente del escenario. “Intentamos jugar bien tanto en casa como fuera. Si somos capaces de mantener lo que hacemos bien, el fútbol, a la larga, siempre paga”, concluyó.