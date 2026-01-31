El Betis hace frente a un momento crucial de la temporada, nada ni nadie puede con Carlos Alcaraz, el Espanyol se desinfla... Así vienen las portadas de hoy

El calendario del Betis, la final de Australia con la épica de Alcaraz en semifinales y el Espanyol protagonizan las portadas del 31 de enero

El Real Betis, la victoria de Alcaraz para meterse en la final del Abierto de Australia y otra derrota más del Espanyol protagonizan las portadas del último día del mes de enero.

El calendario y los objetivos del Betis pasan por febrero

El Real Betis hace frente a un calendario muy duro que aprieta en este mes de febrero. El conjunto verdiblanco, tras alcanzar los octavos de final de la Europa League, busca la quinta plaza de la competición liguera tras los recientes pinchazos del Espanyol. Lo hará frente al Valencia antes de medirse, en dos ocasiones consecutivas, al Atlético de Madrid, que espera al cuadro bético en los cuartos de final de la Copa del Rey. Pase lo que pase en el partido copero, el próximo fin de semana el equipo verdiblanco vuelve a reencontrarse, pero en LaLiga, al conjunto de Simeone en una nueva oportunidad de afianzar, en caso de lograrla este fin de semana, la quinta plaza.

Carlos Alcaraz tira de épica y supera a Zverez y los calambres

Un Carlos Alcaraz épico que se sobrepuso al hundimiento físico que sufrió en el segundo set, logró doblegar al alemán Alexander Zverev por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5 para alcanzar, por primera vez en su carrera, la final del Abierto de Australia que disputará el domingo contra Novak Djokovic. El español, de 22 años, tiró de épica y experiencia para superar el mal momento físico que atravesó en el tercer set, en el que vomitó en pista y sufrió calambres que complicaron sus movimientos y frenar la remontada del alemán, mejor físicamente. Aún así, sacó adelante el choque ante el germano, que resolvió en cinco horas y 25 minutos, su séptima victoria en trece encuentros ante el alemán, tercero del ránking ATP, jugará por conquistar su séptimo torneo grande y completar la relación de títulos del Grand Slam.

El Espanyol se desinfla en el mes de enero

El Alavés firmó una victoria contra el Espanyol en el RCDE Stadium tras remontar un gol de Roberto Fernández a los quince minutos con la réplica de Antonio Blanco en el 27 y el 1-2 final de Lucas Boyé tras un error defensivo del anfitrión. La versión del equipo catalán estuvo muy lejos de la que mostró en la primera parte de la temporada. En las últimas cinco jornadas, ha sumado un punto de quince. El cuadro vasco, por su parte, encadenó su segunda victoria tras derrotar al Betis la anterior jornada (2-1).