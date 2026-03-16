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La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 16 de marzo de 2026

El Betis sigue sin ganar, pero al menos no pierde con un rival directo; nueva goleada del Sevilla en sus visitas a Can Barça

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Betis y Celta empatan a unoImago

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REAL BETIS 1-1 RC CELTA: MAL MENOR

El Betis sobrevive a una mala primera parte y, en la segunda, hace méritos para haberle dado la vuelta a un partido en el que lo importante era no perder

BARÇA 5-2 SEVILLA FC: OTRO AÑO IGUAL

Dos penaltis encarrilan la goleada de un Barça que se encontró demasiadas facilidades

LA REAL EMPIEZA A CREÉRSELO

Victoria donostiarra (3-1) que pone a los 'txuri-urdin' a tres del Celta; el Mallorca remonta (2-1) al Espanyol y sale del pozo

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