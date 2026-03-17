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La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 17 de marzo de 2026

El Sevilla FC sigue moviéndose raudo en el mercado y ahora avanza para asegurar la portería

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Vlachodimos podría seguir en el SevillaImago

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A POR ÉL

Antonio Cordón ha ofrecido pistas sobre los primeros movimientos nervionenses para intentar retener a Vlachodimos en verano

ANTONY NO PARA DE CRECER

El brasileño ya vale el doble de lo que le costó al Betis; Abde y Natan elevan también las subastas

CON MBAPPÉ... EN MANCHESTER

El Real Madrid defiende el 3-0 de la ida ante un Manchester City conjurado y con ganas de revancha

PATHÉ CISS FRUSTRA AL LEVANTE (1-1)

Un gol en el último minuto del senegalés salva un punto para el Rayo y hunde un poco más a los levantinos

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