Ernesto Valverde, sobre la llegada de posibles fichajes en enero: ﻿"En el único mercado que pensamos es en el de la cenas de Navidad"

El técnico del Athletic Club ha repasado cómo llegan sus jugadores al último duelo del año, ha hecho balance del 2025 y también se ha mojado sobre algunas cuestiones de futuro...

El Athletic Club cierra el 2025 recibiendo este lunes en San Mamés al Espanyol con la intención de sumar tres puntos que le permitan recortar puntos a un rival directo por jugar en competición europea, aunque Ernesto Valverde ha advertido que no será un partido fácil. "Ellos están uno de los mejores momentos de la temporada y es un equipo solvente. Está por encima en la clasificación y queremos acercarnos. Debemos intentar romper su tendencia", ha reconocido el 'Txingurri' que ha tratado otras cuestiones.

Cómo se encuentra la plantilla

"En principio bien, tratando de recuperar futbolistas. Pensamos que podemos recuperar a Robert Navarro y no tenemos a nadie fuera por el partido de Copa. Yuri y Laporte tampoco llegarán ante Osasuna".

Análisis del partido de Copa

"No demasiado porque había un componente como el campo que condicionaba todo lo demás. Había que fajarse. Lo he visto una vez, pero no con tanto detenimiento que hay en otros partidos".

La falta de gol

"Las estadísticas responden a lo que vas haciendo. Este año en cuanto a convertir no estamos en los mejores números. Bastantes jugadores han estado con problemas físicos y hemos incorporado a Robert, que ha hecho cuatro goles. Es verdad que debemos mejorar en cuanto a producción ofensiva".

El rival: el Espanyol

"Ya el año pasado se veía que era un equipo que funcionaba bien y ahora lo están refrendando. Están haciendo una gran temporada y se mantienen ahí, con aspiraciones".

El buen ataque del Espanyol

"Tienen bastantes alternativas para jugar con dos puntas, con uno por detrás. Su identidad es clara porque presiona y se posiciona muy bien. Es un equipo con soluciones. Manolo nos dará trabajo, porque lo est��n haciendo muy bien".

Su pasado en el Espanyol

"El Espanyol es el primer equipo que me dio la posibilidad de jugar en Primera y también al que en un momento determinado pude entrenar. Siempre tengo gran recuerdo de los equipos en los que he estado y del Espanyol especialmente. Tengo gran relacion con Manolo y mantengo amigos allí, donde hay gente con la que he pasado muchas cosas"

El balance de 2025

"Ha habido mucho más altos que bajos, pero está claro que esta mitad temporada no lo estamos haciendo tan bien como la anterior otra mitad de 2025. Si estuviéramos igual de bien nos saldríamos de tabla. Pero de momento no hemos terminado y el balance lo haremos mañana".

Siete puntos le separan del Espanyol

"El partido del Celta era muy importante por esa ventaja que había y el siguiente es este y cobra relevancia para no quedarnos a contrapié. Todos los partidos tienen su trascendencia, pero se acerca el final de la primera vuelta y eso ya es un reflejo de la temporada. Queremos que la ventaja que nos lleva el Espanyol sea de menos puntos. Hay un lío de muchos equipos en muy poca distancia".

El central que jugará con Paredes

"Ya veremos si juega Iñigo (Lekue) y en qué perfil lo hace. Es un futbolista que se maneja muy bien en todas las posiciones de la defensa".

Qué regalo le pide al Olentzero

"Que nos eche un cable para ganar mañana".

El mercado de invierno

"Con la racha de partidos que estamos teniendo y quedan en el único mercado que pensamos es en el de la cenas de navidad... El día a día te va comiendo, pero estoy contento del equipo que tengo. Con esos jugadores, si estamos todos, somos un equipo potente".