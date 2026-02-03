Sin negociaciones en la Real Sociedad por Karrikaburu

El futbolista de la Real Sociedad ha sonado con fuerza para salir en este mercado de fichajes del club vasco, aunque sus intereses pasaban por ganarse un hueco en los planes de Matarazzo. La dirección deportiva, respetando los deseos de Karrikaburu, no negoció ningún movimiento en torno al delantero centro

Uno de los nombres propios del mercado de fichajes de enero en la Real Sociedad ha sido el de Karrikaburu. El delantero vasco estaba en la rampa de salida y varios equipos de Segunda división pujaban fuerte por su cesión. Cansados del préstamo, en la Real Sociedad barajaron la opción de darle salida de forma definitiva, no sin antes consultarlo con el propio jugador. Erik Bretos, director deportivo de la Real Sociedad, asegura que habló con el delantero y que el futbolista le confesó que su intención era seguir en el conjunto vasco. Desde ese momento, la Real Sociedad cerró las negociaciones por Karrikaburu a petición del atacante.

La Real Sociedad se cerró en el mercado de fichajes con Karrikaburu

Erik Bretos, analizando el mercado de fichajes de la Real Sociedad, ha aclarado que Karrikaburu, tras el cambio en los banquillos y la llegada de Matarazzo, optaba por quedarse en el cuadro donostiarra, por lo que se cerró cualquier tipo de negociación para su traspaso. "He sido claro con él cuando he tenido charlas con él. Le pedí en verano que se quedara porque veía un espacio para él. En este mercado me reuní con él y le pregunté cómo estaba porque no estaba teniendo minutos. Él ha decidido quedarse y estoy seguro de que tendrá opciones", comenzó diciendo el director deportivo de la Real Sociedad. "En la última conversación, le pregunto cómo se sentía. Necesitaba que él estuviera encantado. Jon viene de cuatro cesiones fuera. En esa posible salida, sale la posibilidad de que salga de forma definitiva. No he negociado con ningún club. La Real no ha parado las exigencias de ningún club porque no he negociado con ningún club", sentenció.

Dinamita en la Real Sociedad para el '9'

De momento, Karrikaburu se busca un hueco en una delantera en la que Erik Bretos pensó sumar efectivos, aunque aclara que con Oyarzabal, Oskarsson y Karrikaburu está el cupo lleno. "Plantear siempre nos planteamos, no sólo un delantero. Todas las posiciones del campo. En la posición de delantero tenemos a Oyarzabal, que es el jugador más importante de la plantilla, Óskarsson, en el que tenemos grandes esperanzas, Guedes y Carrera y Mariezkurrena, en el Sanse. Tenemos número y calidad", delcaraba Bretos que no siente "vértigo" con la posición de '9'. "No siento vértigo. Tenemos en esa posición a un jugador como Mikel, que es indiscutible. Orri está bien, nos está ayudando. El empate ante Osasuna no se produce sin él, participó en el tercer gol ante el Celta. Va a ir más. En casa tenemos opciones muy interesantes: Karrika, Carrera y Arkaitz. Si sentimos vértigo, hay que apostar por Zubieta", afirma.