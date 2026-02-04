Nuevo y estricto castigo del CTA a los árbitros de LaLiga: "Si a un árbitro el VAR le interviene dos veces en un partido..."

El nuevo Comité Técnico de Árbitros premia la poca intervención del VAR durante los encuentros y no tiene reparo en mandar a los colegiados a la nevera

La polémica expulsión de Brais Méndez el pasado derbi vasco de la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports ha dado mucho que hablar. Es tan solo una más de las muchas acciones arbitrales que generan polémica jornada tras jornada.

En muchas ocasiones, los criterios arbitrales cambian dependiendo del colegiado y en el Comité Técnico de Árbitros (CTA), que cambió de dirigentes hace no muchos, se ha marcado una nueva forma de castigar a los árbitros que comentan errores este curso.

Tal y como desveló Isaac Fouto en 'El Partidazo de COPE', "Si a un árbitro el VAR le interviene dos veces en un partido, a ese árbitro le sancionan". Esto es porque el CTA "no quiere la mínima interacción del VAR", buscando que sean los árbitros los que tomen las decisiones importantes sobre el terreno de juego.

Tanto es así que desde el Comité Técnico de Árbitros valoran mucho que un colegiado enseñe una tarjeta roja sin necesidad de revisar la jugada en el VAR, tal y como ocurrió la última jornada de campeonato en el duelo entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, en el que Díaz de Mera expulsó al instante a Pathe Ciss por su entrada a Dani Ceballos. Si Díaz de Mera hubiese mostrado amarilla y luego hubiese corregido y expulsado al futbolista del Rayo tras ir al VAR, "eso te cuenta como error, y dos errores te meten en la nevera".

Desde el CTA se escudan en esa idea de no abusar del VAR para la no intervención del mismo en el pasado derbi vasco, en la polémica expulsión de Brais Méndez. Desde el Comité defienden la no intervención del VAR al no ser un "error manifiesto" y por la presunta simulación del jugador del Athletic.

Esta nueva forma de castigar del CTA es un arma de doble filo, ya que puede condicionar las intervenciones del VAR, sabedor de que si interfiere mucho, su compañero de campo será castigado y enviado a la nevera. Aunque es cierto que si un árbitro de la sala VOR comete errores también será castigado.

La jornada número 22 de LaLiga EA Sports tuvo hasta cinco árbitros en la nevera como castigo por sus errores, entre ellos Gil Manzano. Si bien es cierto que luego el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) echa más leña al fuego ante errores como el ocurrido con Brais, ya que le han castigado con dos partidos de suspensión.