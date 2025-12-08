La Real Sociedad echa de menos a Oyarzabal: "No nos puede servir de excusa"

El delantero y capitán del equipo txuri-urdin se ha perdido los dos últimos partidos de LaLiga por una lesión muscular. Una ausencia que se ha notado en la Real Sociedad que ha cosechado dos derrotas. Con esta situación Brais Méndez entiende que la plantilla baje el nivel, pero no justifica los tropiezos ligueros

La baja de Mikel Oyarzabal se está notando más de lo previsto en la Real Sociedad la cual ha cosechado dos derrotas en los dos partidos que se ha perdido el delantero por culpa de la lesión muscular que sufrió recientemente. Dos tropiezos que han cortado la buena racha del equipo que entrena Sergio Francisco. Con está situación, Brais Méndez ha dado su opinión sobre la ausencia de Mikel Oyarzabal, entendiendo que haya un bajón el cual no justifica.

"Siempre se va a notar la ausencia de un jugador como Mikel, tanto en lo anímico como en el verde. Es un jugador diferencial, lo demuestra cada semana, cada entrenamiento y obviamente que se nota su baja, pero no nos puede servir de excusa. Ahora no está Mikel, en otro momento no estarán otros compañeros por lesiones y tenemos que adaptarnos y sacarlo adelante los que estemos disponibles en cada partido", ha asegurado Brais Méndez a El Diario Vasco.

Mikel Oyarzabal sufrió una lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda lo que ha hecho que no haya podido jugar los partidos ligueros contra el Villarreal CF y el Deportivo Alavés, que la Real Sociedad ha perdido. El delantero trabaja para volver antes de las vacaciones de Navidad a un equipo que lo ha echado mucho de menos, ha marcado 5 goles y 3 asistencias esta temporada, ya que la apuesta por Umar Sadiq no ha salido bien.

Brais Méndez pide un esfuerzo a la Real Sociedad en los partidos contra Girona FC y Levante UD

Brais Méndez, por otro lado, ha analizado el estado actual del equipo después de las dos derrotas que ha encajado. "Llevábamos cinco partidos sin perder y parecía que ya éramos los mejores otra vez. Esta derrota te pone en tu sitio. Creo que ni hace dos semanas teníamos que creernos nada, ni ahora pensar que somos los peores. Hay que tener tranquilidad, tenemos que seguir trabajando, corregir errores y pensar en el viernes".

El gallego ha pedido un esfuerzo a la Real Sociedad para conseguir dos buenos resultados contra Girona FC y Levante UD antes de acabar el año 2025. "Son importantes para acabar bien el año, irnos al parón con buenas sensaciones y recargar pilas para lo que viene. Queremos estar lo más arriba posible. Desde el principio no lo hemos podido conseguir, pero creo que si sacamos estos seis puntos nos vamos a colocar en buena posición para lo que viene".

Finalmente, el centrocampista de la Real Sociedad ha explicado que está totalmente comprometido y que está ayudando a los compañeros que están jugando menos en esta temporada. "Me encuentro bien, con confianza, queriendo aportar, queriendo ayudar sea donde sea para que el equipo sume de a tres. Somos un equipo muy joven y sé que tengo que aportar y ayudar a los más jóvenes, sobre todo a los que tengo cerca, como Goti, Zakharyan, Sucic o Turrientes, que quizás algunos están participando menos. Hay que arroparlos, darles consejo, ayudarlos y tirar de ellos porque esto es de todos".