A Sadiq se le acaba el tiempo

El delantero no ha dejado buenas sensaciones en los dos últimos partidos de LaLiga en los que ha sido titular. No ha aprovechado la oportunidad que le ha dado Sergio Francisco, su entrenador, y todo apunta a que el nigeriano volverá al banquillo más pronto que tarde

A Umar Sadiq se le acaban las oportunidades en la Real Sociedad. Y no es porque vaya a salir en el mercado de fichajes de invierno, lo cual es una posibilidad muy plausible, sino porque el delantero ha dejado malas sensaciones en los dos últimos partidos de LaLiga en los que ha sido titular y en donde ha demostrado un rendimiento más que cuestionable. Un nivel bajo que puede provocar que su protagonismo vuelva a decaer más pronto que tarde en una Real Sociedad que en las próximos encuentros puede darle la alternativa a Jon Karrikaburu, ya recuperado de su lesión.

Los problemas físicos se han cebado con los delanteros de la Real Sociedad en esta temporada. Tanto Mikel Oyarzabal como Orri Oskarsson, los dos futbolistas que estaban llamados a ocupar la posición de delantero centro, están lesionados al mismo tiempo lo cual, en este mes de diciembre, le ha abierto la puerta de Umar Sadiq. Un delantero nigeriano que marcó en la Copa del Rey, en el partido de segunda ronda contra el Reus, pero que ha dejado muchas dudas en LaLiga en donde Sergio Francisco le ha dado la titularidad frente a Villarreal CF y Deportivo Alavés sin que Umar Sadiq haya rendido bien. En ambos partidos no marcó y fue sustituido al comienzo de la segunda parte.

Con esta situación, Umar Sadiq puede perder el puesto de titular próximamente, concretamente en el próximo encuentro liguero en el que la Real Sociedad se enfrenta al Girona FC. Y no será por la recuperación de Mikel Oyarzabal u Orri Oskarsson que están trabajando para volver lo antes posible, sino que lo haría por Jon Karrikaburu quien se ha recuperado de la lesión en el sóleo que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego en las últimas semanas.

Jon Karrikaburu jugó los últimos minutos en el partido contra el Deportivo Alavés y en el duelo contra el Girona FC podría ser el delantero titular escogido por un Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, que en ningún encuentro, hasta el momento, ha renunciado a la presencia de un delantero puro. No le ha convencido comenzar con Guedes o Barrenetxea en esa demarcación.

Jon Karrikaburu, ante la oportunidad de su vida en la Real Sociedad

Con esta situación, Jon Karrikaburu puede estar ante la oportunidad de su vida en la Real Sociedad. A sus 23 años, el delantero entre lesiones y la competencia en la plantilla sólo ha disputado 82 minutos repartidos en 5 partidos de LaLiga.

Ahora, sin Oyarzabal y Oskarsson y por el bajo nivel de Umar Sadiq, el canterano puede tener la oportunidad de demostrar su valía.