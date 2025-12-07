La rajada de Kubo con el mercado de enero amenazando: "Nos falta todo"

El japonés se mostró especialmente crítico con el juego desplegado por la Real Sociedad no solo ante el Deportivo Alavés, sino durante toda la temporada, reconociendo que él tampoco está ofreciendo su mejor rendimiento, lo que no es obstáculo para que siga en la órbita de la Premier League

La Real Sociedad no encuentra el camino en una irregular temporada en la que Sergio Francisco no acaba de dar con la tecla para acercarse a la zona alta de la tabla. Tras una esperanzadora serie de cinco jornadas sin perder, el cuadro donostiarra vuelve a sumar dos derrotas consecutivas tras caer por la mínima en su visita al Deportivo Alavés, admitiendo el propio entrenador oriotarra que la primera parte firmada por su equipo en Mendizorroza no fue "aceptable".

Datos demoledores en las primeras partes

Llueve sobre mojado en este sentido, pues si solo se toma como referencia lo sucedido hasta el descanso, el cuadro txuri urdin presentaría números de descenso. De las 15 jornadas de LaLiga, en 11 de ellas comenzó por detrás en el marcador. Una losa demasiado pesada que no siempre se consigue levantar, como sucedió en Vitoria pese a la mejoría experimentada en la segunda mitad.

A ello se refirió tras el encuentro Take Kubo, especialmente crítico con una situación a la que parece no encontrarle solución. “No sé lo que pasa en las primeras partes. Nos falta ritmo, nos faltan ideas, nos falta todo creo. Ellos echan ganas, nosotros lo intentamos pero creo que tuvieron más ellos que nosotros, si alguien se podía adelantar eran ellos. En la segunda parte nosotros hemos estado mejor, pero en la primera ellos mucho mejor”, señaló en DAZN y ETB.

Las faltas del Alavés que ten��a estudiadas

Tras estudiar el anterior encuentro de su rival en el Camp Nou, el internacional japonés esperaba que el cuadro babazorro buscase frenar a los extremos realistas por medio de infracciones si hacía falta, pero no por ello encontró el modo de evitarlo. "Vi el partido contra el Barça y cada vez que se marchaba un jugador era pararlo con falta, y sobre todo a los dos extremos en la primera parte nos han parado con faltas, tampoco sin ser peligrosas como para amarilla. Ellos han estado bien con balón, en las segundas jugadas... Incluso en la jugada del penalti se nos va un jugador entre dos, en estos duelos han estado mejor ellos, sobre todo en la primera parte”, insistió.

Sin excusas en el penalti

Ni siquiera quiso buscar excusas el nipón en el polémico penalti por manos de Aritz Elustondo que transformó Lucas Boyé poco antes del descanso para desnivelar la balanza. “Es mala suerte, Sergio quiere despejar y ‘Elus’ no ve el balón, la mano la tiene ahí, es posición natural pero también es verdad que la tiene abierta. Es una jugada involuntaria, pero no nos podemos quejar, es mala suerte pero sigue siendo penalti”, señaló.

Ahora bien, no solo quiso Kubo resaltar el mal partido del equipo en sí, mostrándose también exigente consigo mismo para reconocer que tampoco estuvo a la altura en el plano personal. “Yo puedo jugar muchísimo mejor, a ver si en el próximo partido tanto el equipo como yo levantamos la cabeza y, delante de nuestra afición, a ver si sumamos los tres puntos”, indicó de cara al encuentro del próximo viernes ante el Girona en Anoeta.

Los números de Take Kubo

En su caso, las molestias de tobillo que viene sufriendo están lastrado un rendimiento que está lejos del esperado, pues estaba llamado a tirar del carro y solo suma un gol, en el estreno liguero ante el Valencia, y una asistencia en 13 encuentros. De ellos, además, solo ha podido ser titular en ocho, sumando un total de 755 minutos.

El Tottenham, al acecho

Pero todo ello no frena el interés de clubes importantes de cara al mercado de enero, especialmente en la Premier League. Semanas atrás, de hecho, se insistió desde Inglaterra en que el Tottenham estaría dispuesto a acercarse a su cláusula de rescisión, que se eleva a 60 millones de euros. Una nueva amenaza, sin duda, después de un verano en el que él mismo pidió mayor ambición al club para quedarse, tras haber cambiado de agencia de representación. Pero el proyecto no arranca y la Real Sociedad marcha más cerca del descenso que de Europa, lo que parece tener resignado a Kubo. “Esta es nuestra realidad, tenemos 16 puntos tras 15 jornadas disputadas, no como en los últimos años, que estábamos disputando algo más grande", sentenció.