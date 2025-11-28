Tras el varapalo de Oyarzabal, Zubeldia pone la nota positiva

El equipo que entrena Sergio Francisco se enfrenta este domingo al Villarreal CF en un partido en el que tiene serios problemas en la posición de delantero centro. Por suerte, todo apunta a que no tendrá esas mismas dificultades en la demarcación de central

No han sido fáciles las últimas horas en la Real Sociedad después de que el club haya anunciado la lesión muscular de Mikel Oyarzabal que puede perderse todos los partidos que restan del año 2025. Un problema físico que deja en cuadro la posición de delantero centro en el equipo que entrena un Sergio Francisco que no sólo recibe malas noticias ya que el entrenamiento de este viernes, a escasas 48 horas del inicio del partido contra el Villarreal CF, ha estado marcado con la vuelta de Igor Zubeldia.

La Real Sociedad se ha ejercitado en Zubieta en la mañana de este viernes, teniendo como nota positiva el regreso de Igor Zubeldia el cual, siempre y cuando no haya contratiempo de última hora, estará a disposición de su entrenador, Sergio Francisco, para ese partido de LaLiga contra el Villarreal CF que es tan importante para el equipo vasco ya que si consigue la victoria se acercará mucho a los puestos europeos.

Igor Zubeldia se ha perdido sólo un partido de la Real Sociedad

Igor Zubeldia ha estado fuera de combate durante la última semana, no pudo jugar el partido contra CA Osasuna, debido a que el central sufrió una pequeña sobrecarga cuando estuvo con la Selección Vasca para jugar el partido amistoso contra Palestina.

El zaguero llegó tocado y no pudo disputar dicho encuentro liguero en Pamplona cuando es un jugador vital en el equipo que entrena Sergio Francisco ya que en esta temporada ha jugado un total de 12 partidos de LaLiga. Es decir, todos, a excepción del último.

Ahora la decisión de que juegue o no Igor Zubeldia queda en manos de Sergio Francisco quien debe considerar si su central está listo para jugar desde el inicio, más después de haberse recuperado de una molestia muscular, un partido contra un rival tan duro como el Villarreal CF.

En caso de que Sergio Francisco vea a Igor Zubeldia preparado, el futbolista formará pareja de centrales titulares con Jon Martín, relegando a Duje Caleta-Car al banquillo.

De este modo, la Real Sociedad se quita un problema de la demarcación de central la cual se había quedado algo debilitada con esta ausencia temporal de Igor Zubeldia.

Las bajas de la Real Sociedad

Los futbolistas que siguen de baja en la Real Sociedad son, además de Mikel Oyarzabal, Orri Oskarsson y Jon Karrikaburu, lo cual deja a Umar Sadiq como único delantero.

También continúan apartado el lateral Iñaki Rupérez, que no se recupera de su lesión, y Yangel Herrera que recayó recientemente de su lesión en el sóleo.