La duda de la Real Sociedad en defensa

El equipo que entrena Sergio Francisco ya prepara el partido de LaLiga que este fin de semana va a disputar contra el Villarreal. El técnico del club vasco está pendiente de la evolución de Igor Zubeldia que lleva varios días tocado físicamente

La Real Sociedad ya trabaja esta semana con la mirada puesta en el partido que tiene que disputar contra el Villarreal CF. Un encuentro que es clave para el devenir de la temporada de la Real Sociedad ya que puede definir por qué objetivo puede luchar en LaLiga el equipo que entrena Sergio Francisco. La Real Sociedad prepara el duelo liguero frente al Villarreal CF, uno de los mejores clubes de la campaña, pendiente del estado físico de Igor Zubeldia. Dicha incógnita propicia que la duda en el once titular que tiene la Real Sociedad.

La Real Sociedad no pierde de vista la evolución de Igor Zubeldia

Aunque tiene más lesionados, Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, está especialmente pendiente de la evolución e Igor Zubeldia, uno de sus centrales y futbolistas más importantes ya que es un titular indiscutible siempre y cuando esté en condiciones para jugar. El defensa está alejado de los terrenos de juego desde el parón de selecciones de noviembre cuando sufrió un pequeño contratiempo físico con la Selección Vasca. Una dolencia que no e dejó jugar el encuentro contra CA Osasuna.

Por el momento, Zubeldia no se ha recuperado de esa molestia ya que no se ha entrenado durante esta semana con el resto de sus compañeros de la Real Sociedad aunque en el equipo vasco esperan que evolucione bien y pueda participar en el importante choque contra el Villarreal CF.

El centro de la defensa de la Real Sociedad en el partido contra el Villarreal CF

De este modo, la Real Sociedad afronta el partido contra el Villarreal CF con la duda de quién alinear como titulares en el centro de la defensa. Aunque Zubeldia esté recuperado, Sergio Francisco, técnico del equipo txuri-urdin, debe considerar si no hay demasiado riesgo ponerlo de inicio lo cual puede provocarle una recaída.

Con esta situación, Jon Martín es el central fijo en el once inicial de cara al partido contra el Villarreal CF de este fin de semana, siendo la duda su acompañante. Zubeldia es insustituible si está a tope, pero la molestia física le da opciones a Duje Caleta-Car, quien ha sido muy cuestionado por su bajo rendimiento en este comienzo de temporada. Con todo, el croata fue titular en el encuentro contra CA Osasuna y dio la talla con creces.

El resto de la defensa está más o menos claro. Remiro será el portero, Aramburu el lateral derecho y en el lateral izquierdo Sergio Gómez o Aihen Muñoz jugarán.