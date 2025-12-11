La Real Sociedad se frota las manos con el valor de mercado de Gorka Carrera

El delantero del Sanse, que ya ha debutado a las órdenes de Sergio Francisco en el primer equipo, es el cuarto futbolista de LaLiga que mayor crecimiento de mercado experimentará de aquí a final de temporada, según una previsión del CIES Football Observatory

La Real Sociedad mira al futuro con optimismo. Pese a que el equipo no atraviesa por un buen momento en LaLiga, su presidente, Jokin Aperribay, destacó la buena salud económica de la entidad en la Junta General de Accionistas celebrada este pasado miércoles, haciendo especial hincapié en los esfuerzos que se realizan para potenciar una cantera que es sin duda uno de los pilares del proyecto. “Todas las inversiones están pensadas en crecer y progresar, en la mejora de los jugadores, en la progresión de la Real. El gasto recurrente de los equipos de base es de más de 18 millones, entre ellos más de dos millones son para la educación y la atención a los futbolistas. Y está pensando en la evolución del jugador y en obtener los mejores resultados posibles”, aseguró el mandatario, sacando pecho de ese modo por el trabajo llevado a cabo en Zubieta.

El último producto de ello es Gorka Carrera, al que Sergio Francisco hizo debutar en LaLiga ante el Villarreal, concediéndolo los últimos 13 minutos. "Con el año que está haciendo en el Sanse le veo preparado para estar en dinámica del primer equipo", aseguró en la previa del duelo ante los castellonense el técnico txuri urdin, que también le dio la titularidad ante el Reus en la Copa del Rey. Todo ello, gracias a su buenos números en un filial en el que no arrancaba a priori como titular, si bien ha acabado por volverse indiscutible en los planes de Ansotegi.

Los números de Gorka Carrera

A sus 20 años, el delantero nacido en Errenteria suma 6 tantos y 3 asistencias en 15 partidos en Segunda división. Un importante salto cualitativo después de que la pasada campaña apenas contribuyese al ascenso del Sanse con dos goles en 17 encuentros, pues arrancó la temporada con la Rea Sociedad C en Segunda RFEF, donde firmó otras seis dianas. En solo una temporada, por tanto, Carrera ha saltado cuatro categorías, tras desembarcar en Zubieta en 2022 procedente del Vasconia juvenil y marcharse cedido en la 23/24 al Touring de su localidad natal.

Más de seis millones de revalorización

Ahora, tras ese tortuoso camino hacia la cima, su proyección parece imparable. Así lo estima el informe elaborado por el prestigioso CIES Football Observatory, que prevé que el joven valor txuri urdin será el cuarto futbolista de LaLiga con mayor crecimiento de valor de mercado en términos porcentuales de aquí a final de temporada. En concreto, su tasación subirá previsiblemente un 107%, pasando de los 5,9 millones en los que lo valora actualmente el citado organismo a los 12,2.

Por delante del 'pichichi' del filial donostiarra solo aparecen el mallorquinista Jan Virgili, cuyo valor precio crecería un 173% (de 4,8 millones a 13,1); Adrián Liso, del Getafe, que alcanzaría una subida del 140% (de 8,5 millones a 20,4); y el meta del Villarreal Arnau Tenas, cuya revalorización alcanzaría el 136% (de 5,8 millones a 13,7).

Bien atado por la Real Sociedad

Desde la Real Sociedad, conscientes de la progresión de su delantero, no han tardado en tomar cartas en el asunto para blindarlo con un nuevo contrato. Así, hace poco más de un mes se llegó a acuerdo para renovarlo hasta 2030, dos años más de los que tenía firmados.