Sergio Francisco deja caer sus planes con Gorka Carrera: "Se le ha abierto una vía"

El entrenador de la Real Sociedad ha explicado que es muy probable que el delantero del filial, que está brillando en Segunda división, pueda ayudar al primer equipo. Por otro lado, se ha mostrado optimista con al recuperación de Mikel Oyarzabal al cual espera, si todo va bien, antes de Navidad aunque no van a arriesgar

Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, ha repasado la actualidad de su equipo en la previa del partido de LaLiga que disputa contra el Villarreal CF este fin de semana. El técnico del equipo txuri-urdin se ha mostrado optimista con que Mikel Oyarzabal, recientemente lesionado, pueda volver pronto, antes de Navidad si es posible, y ha hablado sobre el canterano Gorka Carrera al que ve preparado para ayudar.

Sergio Francisco ha empezado analizando la lesión de Oyarzabal. "Mikel está tranquilo, sabiendo que ha sido una pena esa lesión, pero está confiado en que pronto se va a recuperar y le veo tranquilo y apoyando desde fuera".

El entrenador de la Real Sociedad ha dicho que el problema físico del delantero ha sido inesperado ya que no había indicios de que pudiera romperse. "Si hubiéramos visto que Oyarzabal estaba cerca de la lesión, seguro que le hubiéramos quitado entrenamientos. Hemos estado en continuas conversaciones para ver cómo se sentía y cómo estaba. Creo que es una lesión más, más allá de la dinámica que tiene Mikel, que es una de las más exigentes de la plantilla, pero si hubiéramos estado pendientes de que la lesión estaba cerca lo hubiéramos cuidado, no sé si es esa la palabra pero hubiéramos estado pendientes. Las lesiones son parte del fútbol, ha tocado, y ahora lo más importante es intentar recuperarle lo antes posible, recuperarlo bien para que vuelva al estado en el que estaba antes de la lesión".

A continuación, Sergio Francisco se ha mostrado optimista con que Oyarzabal pueda volver a jugar antes de Navidad aunque ha dicho que no van a arriesgar. "Confío en que eso se pueda dar. Veremos cómo es la evolución. Tenemos claro que con los lesionados no queremos acelerar procesos. Vamos a intentar lo que esté en nuestra mano para adelantar lo antes posible, pero no queremos retrocesos, y cuando estén para volver al equipo tienen que estar preparados y bien para que volvamos a estar mucho tiempo sin lesión con todos los lesionados".

Sergio Francisco también ha desvelado los jugadores que pueden sustituir a Oyarzabal como delantero centro en la Real Sociedad. "Habéis visto a Gorka Carrera también entrenando hoy, está Sadiq, Guedes que puede jugar en las tres posiciones... Me parece que con todos esos jugadores de perfil ofensivo vamos a pensar qué es lo mejor para enfrentamos al Villarreal con sus cualidades, y elegiremos una vez más el once que creamos que nos va a ayudar en el inicio del partido y en el final".

Sergio Francisco confirma el regreso de Zubeldia

A continuación, Sergio Francisco ha dicho que Igor Zubeldia está plenamente recuperado de su sobrecarga muscular, tal y como se ha podido comprobar en el entrenamiento de la Real Sociedad de este viernes, y que podrá jugar el partido contra el Villarreal CF. "Ha entrenado, está con buenas sensaciones, y está preparado para todo".

Gorka Carrera, goleador del Sanse con el primer equipo

Por otro lado, el entrenador de la Real Sociedad ha dicho que ve a Gorka Carrera más que preparado para ayudar en el primer equipo. "A Gorka se le ha abierto una vía de estar en dinámica con nosotros, y por supuesto que con el año que está haciendo en el Sanse le veo preparado para estar en dinámica del primer equipo, y si tiene participación estoy convencido de que lo va a hacer muy bien y por eso sube, por eso está en la dinámica, y por eso seguramente va a entrar en nuestra convocatoria. Veremos cómo va el partido, cómo cerramos la convocatoria mañana, pero si está con nosotros es porque creo que es un chico que nos puede ayudar".

A sus 20 años, Gorka Carrera suma 6 goles y 3 asistencias con el Sanse en Segunda división lo cual le ha abierto la puerta, con ayuda de las lesiones de los delanteros, del primer equipo de la Real Sociedad.

Sergio Francisco habla sobre la situación de Kubo y de Sadiq

Sergio Francisco también ha hablado sobre la situación de Kubo. "Yo no le he sentido ausente durante la temporada. Es verdad que ha sido un inicio de temporada diferente, esa lesión de tobillo ha podido parar un poco el proceso, pero le veo a Take muy bien, ya está recuperado del tobillo. Es un jugador lo suficientemente importante como para que nos ayude muchísimo, para que sea protagonista, y para que volvamos a pedirle su mejor versión en cuanto a goles, asistencia y participación en el juego, energía, y estamos cerca de verlo".

Por último, ha dicho que Umar Sadiq puede tener la oportunidad para reivindicarse. "Yo lo llamaría fútbol; las cosas en los meses pueden cambiar mucho. Sadiq se ha ido ganando las cosas de principio de temporada hasta ahora. Poco a poco ha ido entrando al equipo en su dinámica de entrenamientos, con los minutos, con su actitud y capacidad para entrenar y demostrarnos a todos que podíamos contar con él. Los ratos que ha salido en esta última parte también nos ha ayudado mucho".