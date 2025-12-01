Gorka Carrera se apunta al plan de Sergio Francisco: "Ahora toca seguir trabajando"

Sergio Francisco, tras el debut de Gorka Carrera en LaLiga, apunta el nombre del canterano en su libreta de cara a futuros compromisos, empezando por el partido de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Reus

La Real Sociedad, ante la plaga de bajas en ataque, celebró en Anoeta, ante el Villarreal, el debut de Gorka Carrera con el primer equipo 'txuri-urdin'. El joven atacante donostiarra entró en el minuto 72 de partido, para disputar los últimos 18 minutos del encuentro. Su participación fue discreta ya que el delantero no dispuso de ninguna ocasión para demostrar su olfato goleador que brilla en Segunda división. Con su primera participación en la Real Sociedad, Gorka Carrera se suma al plan de Sergio Francisco y avisa que seguirá trabajando para hacerse un hueco en el esquema del donostiarra.

Gorka Carrera: "Ahora toca seguir trabajando"

Gorka Carrera, tras su debut en Primera división con la Real Sociedad, aseguró estar muy feliz por haber cumplido su sueño y promete seguir trabajando para estar presente en los planes de Sergio Francisco, que otorgó 18 minutos al canterano en busca de dar la sorpresa ante el Villarreal. "Un sueño hecho realidad. Eternamente agradecido por el apoyo. Ahora toca seguir trabajando", escribió el delantero centro de la Real Sociedad B en su cuenta de Instagram.

Sergio Francisco, tras lo visto ante el Villarreal, ha anotado el nombre de Carrera en su libreta de cara a futuros compromisos, empezando por el partido de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Reus. El delantero apunta a tener minutos en Copa ante el conjunto catalán en busca de su primer gol con el primer equipo donostiarra para rehacerse de un debut que pasó a ser agridulce con el gol de Moleiro en el último minuto del duelo de la jornada 14.

La plaga de lesiones de la Real Sociedad convierte a Gorka Carrera en un apagafuegos

Mientras dure la plaga de lesiones en la delantera de la Real Sociedad, Gorka Carrera estará presente en los planes de Sergio Francisco que confía en los 6 goles que ha anotado el atacante con el Sanse para suplir la falta de gol de los delanteros centros donostiarras. Sergio Francisco, mientras tanto, mira a la enfermería para conocer el tiempo de baja de Oyarzabal, Karrikaburu y Oskarsson. "Mikel espero que esté antes de Navidad, a Karrika pronto le veremos con el grupo, y con Oskarsson y Yangel vamos con un punto más de tranquilidad y no es fácil poner fecha. No están cerca de estar con grupo", recalcó tras el encuentro el entrenador de la Real Sociedad que se encomienda a Umar Sadiq y Gorka Carrera.