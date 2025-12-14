La renovación de Luis Suárez, más cerca

La incertidumbre con respecto a Luis Suárez está cerca de finalizar ya que está a punto de extender su vinculación con el Inter de Miami por un año más

Con el cierre de la temporada en Estados Unidos, el Inter de Miami ya panifica el próximo curso donde uno de los cabos que falta por atar es el futuro de Luis Suárez, el cual está en el aire pero todo apunta que puede extender la vinculación con el equipo americano por una temporada adicional.

Tras anunciar la primeras bajas para el año próximo, varios jugadores importantes ya negocian el futuro en el Inter de Miami como es el caso de Tadeo Allende, cedido por el Celta. Otro de los casos más sonados es el del mencionado delantero, al cual le quedan pocos días para saber cual es su futuro aunque según apuntan desde As Estados Unidos. Previamente, esta información había sido publicada por el periodista uruguayo de Ovación Uruguay y Diario El País Uruguay, Juan Pablo Romero. Así pues, estás informaciones dan por hecho que el jugador continuará al frente del Inter de Miami

El interés de Nacional

Tal y como ha informado ESTADIO Deportivo recientemente, Nacional, equipo que vio nacer futbolísticamente al veterano ariete, se mostró interesado en el jugador como punto y final a su carrera pero varias informaciones daban a entender que el jugador no estaba por la labor de recalar en Uruguay como paso previo a colgar las botas y lo que si parece que pasará es que seguirá unido a la escuadra cuyo uno de los dueños es David Beckham.

Negociaciones avanzadas en la renovación de Luis Suárez

Las negociaciones entre ambas partes, es decir, entre el club y el jugador parecen ir a buen puerto y parecen estar en una fase final donde faltan solo los últimos flecos para que se cierren. Así pues, este se puede hacer oficial en los próximos días.

Tras dos temporadas, el ex del Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid entre otros disputaría su tercera temporada en la MLS. Con este nuevo reto, que ha culminado en esta temporada con la consecución de los títulos de la Supporters Shield y la reciente MLS Cup afronta una nueva temporada en la que espera conseguir sus últimos títulos con la mencionada escuadra.

El nuevo cometido de Luis Suárez

De confirmarse de manera oficial la continuación del atacante a las órdenes de Mascherano, es todo una incógnita saber si tendrá un rol más secundario ya que el Inter de Miami está en búsqueda de delantero como es el caso de Timo Werner, que sonó para la entidad dirigida por el entrenador argentino. Sin embargo, aunque no esto no se produjera, Suárez ya fue suplente en el tramo final del campeonato, siendo Mateo Silvetti el elegido para ser titular.