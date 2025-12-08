Incertidumbre con el futuro de Luis Suárez que también pretendido

La renovación de Luis Suárez con el Inter de Miami, el cual tiene una propuesta de continuidad por parte del club, se ve amenazada por el interés desde su país, en concreto desde Nacional

El Inter de Miami vive uno de sus mejores momentos de los últimos años y eso se debe a que el equipo ha sido el campeón de esta temporada de la MLS y uno de los jugadores más contribuyentes a este éxito ha sido el veterano Luis Suárez, cuyo futuro no se termina de resolver en el mencionado equipo. Su fin de contrato tiene lugar este 31 de diciembre.

Las opciones para Luis Suárez

El jugador ya tiene una propuesta para continuar en Miami pero los cantos de sirena no dejan de sucederse en torno al jugador a pesar de sus 38 años y es que la oportunidad de que el jugador vuelta a su tierra natal está ahí a través del interés del Nacional de Montevideo. Así pues, el abanico de posibilidades del ariete uruguayo se extiende a renovar u optar por otro destino. En caso de renovar sería por una temporada más pero la vuelta al club de sus orígenes donde pondría fin a su carrera es un destino atractivo para un jugador que se encuentra en el ocaso de su carrera pero que aún no ha dicho su última palabra.

La incertidumbre se adueña del club de Miami el cual ve como su delantero estrella puede poner fin a una etapa junto a Messi, Jordi Alba, Busquets y compañía. En este contexto tiene una propuesta de renovación sobre la mesa aunque en nada se parece a la primera que se ofreció debido a los problemas económicos que atraviesa el club, esto puede incluir la balanza a favor de que el jugador salga del club.

Las palabras provenientes desde la dirección del club

En medio todo esto se ha pronunciado el accionista de la entidad, Jorge Mas sobre el tema de la continuidad de Luis Suárez. Estas fueron sus palabras: "Es una leyenda del fútbol. Va a tener que tomar una decisión cuando acabe la temporada. Se merece tomar la decisión de salir por la puerta grande, celebrado como debe ser. En términos de club, si Luis decide seguir un año, por nosotros estaría bien, a mí me encantaría verle aquí. Obviamente las conversaciones después girarían en torno al ‘cómo’ (tema económico). La decisión tendrá que tomarla él".

La llegada de Timo Werner, una posible indirecta

Tal y como informamos en ESTADIO Deportivo, la idea del club norteamericano es hacerse con los servicios de Timo Werner, lo que puede dar a entender que podía ser el sustituto de Luis Suárez en caso de que este no renovara.

Un posible vuelta a casa

Lo cierto es que nada le gustaría más el mencionado equipo uruguayo que ver de nuevo a un futbolista que tuvo su origen futbolístico en el propio club. En caso de que llegara Werner podría poner en peligro su continuidad en el club de sus inicios tendría más papeletas de disputar más minutos.