Inter Miami acelera por Timo Werner para reforzar su ataque ante una salida de Luis Suárez

Luis Suárez podría estar viviendo sus últimas semanas en Inter Miami, y el club ya apunta a Timo Werner como su posible heredero en la delantera

El Inter Miami podría sumar a Timo Werner como pieza clave de su nuevo proyecto deportivo de cara a la próxima temporada.

El delantero alemán Timo Werner se encuentra en negociaciones avanzadas con el club de Florida, según reveló el periodista alemán Florian Plettenberg. Mientras el conjunto dirigido por Gerardo Martino se concentra en la decisiva final de temporada ante New York City, la directiva ya trabaja intensamente en la planificación del próximo curso.

Con las inminentes retiradas de Sergio Busquets y Jordi Alba, el equipo quedará con Leo Messi y Luis Suárez como los únicos representantes del antiguo Barça. Sin embargo, el futuro del uruguayo no está completamente asegurado, a pesar de sus 14 goles y 15 asistencias a los 38 años.

Inter Miami busca un nuevo referente ofensivo

La entidad de Fort Lauderdale tiene como objetivo prioritario reforzar la plaza de centrodelantero, y en ese contexto surgió el nombre de Werner, actualmente sin protagonismo en el RB Leipzig. El atacante apenas ha disputado minutos esta temporada, lo que ha generado un notable malestar y su deseo de buscar un destino donde pueda recuperar continuidad.

La MLS aparece como la alternativa perfecta para relanzar su carrera, y Miami lo considera la opción ideal si finalmente Luis Suárez decide no prolongar su vínculo contractual, el cual expira el 31 de diciembre de 2025. Aunque las conversaciones para su renovación ya se iniciaron, en el club temen que el uruguayo siga los pasos de Busquets y Alba y opte por retirarse.

Desde el entorno del alemán, la posibilidad de instalarse en Estados Unidos es vista con buenos ojos. En Miami tendría protagonismo, un rol estable y un entorno competitivo adaptado a su estilo. El club, por su parte, valora su experiencia en Bundesliga, Premier League y Champions League, lo que aportaría jerarquía, movilidad y capacidad goleadora junto a Lionel Messi.

La salida de Suárez, además de su impacto deportivo, significaría una pérdida importante dentro del vestuario, donde su química con Messi ha sido fundamental. Por eso, la llegada de Werner cubriría tanto la necesidad futbolística como el vacío emocional que dejaría el uruguayo.

Werner no descarta la MLS

A sus 29 años, Werner atraviesa un momento clave de su carrera. Según diversos medios, el delantero no cierra la puerta a jugar en la MLS. Incluso en años anteriores ya estuvo en la órbita de equipos estadounidenses, como los New York Red Bulls, aunque entonces optó por continuar en Alemania.

Su situación actual, marcada por lesiones y poco protagonismo, podría impulsar definitivamente un cambio de rumbo.

Las conversaciones entre ambas partes avanzan sin contratiempos, y todo apunta a que el traspaso podría cerrarse en el próximo mercado. Si se concreta, Werner se convertiría en uno de los fichajes más llamativos rumbo a la MLS 2026, reforzando el ambicioso proyecto de David Beckham.

Con Messi como líder y un Werner recuperado en ataque, el Inter Miami tendría una dupla capaz de competir por todo y mantener al club entre los más mediáticos del continente.