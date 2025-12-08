Samu Aghehowa suma y sigue: lidera al Oporto en la victoria con otro tanto

El Oporto se recupera tras la eliminación en Copa de la Liga con un sólido triunfo 0-2 ante el Tondela que refuerza su liderato en la Primeira Liga

El FC Oporto superó con autoridad la decepción de su reciente eliminación en la Copa de la Liga frente al Vitória Guimarães (1-3), logrando un contundente triunfo 0-2 ante el Tondela. Esta victoria, combinada con el empate en el derbi lisboeta entre Benfica y Sporting (1-1), refuerza el liderato de los Dragones en la Primeira Liga, con cinco puntos de ventaja sobre el Sporting y ocho sobre el Benfica después de 13 jornadas.

El Oporto necesitaba un resultado positivo para aumentar su ventaja en la tabla y responder a la reciente eliminación de la Taça da Liga. En la primera parte, los hombres de Francesco Farioli mostraron un juego irregular, con pocas ocasiones claras. El Tondela, por su parte, buscaba sorprender y alejarse de los puestos de descenso, aprovechando los errores iniciales de los locales.

El primer aviso del Oporto llegó en el minuto 5, cuando un despeje de Juan Rodríguez casi se cuela en su propia portería, obligando a Diogo Costa a intervenir. Minutos después, Jordan, delantero estadounidense del Tondela, tuvo la oportunidad de adelantar a su equipo, pero su remate fue detenido por el portero visitante.

Samu Aghehowa, clave en la remontada

Tras una jugada con múltiples rebotes dentro del área, un gol de Rodrigo Mora fue anulado por VAR. Sin embargo, al inicio de la segunda mitad, los Dragones resolvieron el encuentro en menos de cinco minutos. Samu Aghehowa abrió el marcador en el 47' tras cazar un rebote dentro del área, y en la jugada siguiente, Rodrigo Gomes aprovechó un error del portero Fontes para marcar el segundo tanto con facilidad.

Este gol de Samu fue su undécimo del curso y séptimo en Liga, consolidando al joven delantero como pieza clave en el esquema de Farioli. Su actuación refuerza la consideración que despierta en varios clubes europeos, aunque el jugador, con contrato hasta 2029 y cláusula de 80 millones de euros, ha dejado claro que su prioridad es seguir en el Oporto hasta al menos enero de 2026.

El partido quedó prácticamente sentenciado en el minuto 49, cuando William Gomes aprovechó un error del portero local y marcó a placer el tercer tanto. Con el marcador asegurado, Farioli dio minutos a los españoles Borja Sainz y Ángel Alarcón, mientras Gabri Veiga no disputó minutos. Samu estuvo cerca de anotar su doblete con un disparo que rozó el palo, mostrando su constante amenaza ofensiva.

Impacto en la tabla y próximos retos

Con esta victoria, el Oporto consolida su liderato en la liga portuguesa, ampliando la ventaja sobre el Sporting y dejando al Tondela en puestos de playoff de descenso. Los Dragones suman así un triunfo reivindicativo tras el traspié en la Copa de la Liga, reforzando la confianza de cara a los próximos compromisos y manteniendo la presión sobre sus rivales directos en la lucha por el título.