Así queda la Premier tras el empate del West Ham y la victoria del Crystal Palace

La Premier ha dejado para este domingo dos choques en los que se ven afectados la zona europea y la zona de descenso. En primer lugar se ha disputado el encuentro entre el West Ham y el Brihgton en un partido que enfrenta a la zona alta con la zona baja. El mencionado encuentro ha concluido con un empate a un gol por lo que el equipo de Nuno Espíritu Santo no consigue salir del descenso. Por otro lado se ha disputado el Fulham contra el Crystal Palace en otro duelo por la zona media y alta de la tabla.

Brighton 1-1 West Ham

Un gol en el tiempo de descuento del Brighton & Hove Albion tiró por tierra el buen trabajo del West Ham United que dormirá una jornada más en la zona de descenso. Los 'Hammers', que necesitaban ganar para salir de las posiciones de descenso, tuvieron numerosas oportunidades para ponerse por delante, la mayoría de ellas en las botas de Crysencio Summerville. El delantero holandés erró un mano a mano, un disparo cruzado que se fue rozando el palo y desaprovechó un rechace del portero del Brighton, Bart Verbrugghen, para poner a su equipo por delante, y curiosamente no fue hasta que se marchó del campo cuando por fin el West Ham rompió el 0-0.

Fulham 1-2 Crystal Palace

El Crystal Palace derrotó al Fulham en uno de los tantos derbis de Londres y se aúpa a la cuarta posición de la tabla (1-2). Los 'Eagles', sin Daniel Muñoz, lesionado en la rodilla, pero con Yeremy Pino de titular, superaron a los 'Cottagers' en un entretenido partido en el oeste de Londres. Los de Oliver Glasner abrieron el marcador a los veinte minutos en una buena combinación en la frontal del área, donde Adam Wharton, la perla del fútbol inglés, conectó con Eddie Nketiah, que con un control orientado se abrió hueco y definió al segundo toque con la diestra.

