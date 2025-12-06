Jornada 15 de la Premier League 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga inglesa en vivo online

La Premier League arrancará en su jornada 15 este sábado a partir de las 13:30. Se cerrarán los encuentros el lunes a las 21:00 horas

La Premier League ha tenido una semana bien cargada de partidos. Con carácter intersemanal se disputó la jornada 14 en la Premier League y sin parar, este sábado regresa el fútbol liguero a Inglaterra. Con el Arsenal en lo más alto, el Manchester City al acecho y equipos como Aston Villa o Chelsea pendientes para tratar de dar un zarpazo a la segunda plaza, estos son todos los encuentros de la jornada 15 en la Premier League.

Horario y dónde ver en tv y online la jornada 15 de la Premier League

El sábado 6 empezará muy pronto el fútbol en la Premier League con un duelo de muchos quilates en el que se medirán Aston Villa y Arsenal a partir de las 13:30. La Premier League ha querido que sus aficionados y seguidores tengan que hacerse de varios dispositivos para ver los cinco encuentros que se disputarán a partir de las 16:00 horas. Serán el Bournemouth - Chelsea, el Everton - Nottingham Forest, el Manchester City, que ya sabrá el resultado del Arsenal, recibiendo al Sunderland, el Newcastle - Burnley y el Tottenham ante el Brentford. A las 18:30 echará el cierre a los partidos del sábado el duelo entre Leeds United y Liverpool.

Partidos del domingo en la Premier League

El domingo arrancará la jornada a partir de las 15:00 horas con el duelo entre Brighton y West Ham. Solo habrá otro encuentro el domingo y en el se medirán el Fulham ante el Crystal Palace a partir de las 17:30. La jornada en Inglaterra se cerrará el lunes a las 21:00 horas con un apasionante duelo entre Wolves y Manchester United. Toda la jornada 15 de la Premier League podrán seguirla en televisión a través de Dazn en sus diferentes plataformas.