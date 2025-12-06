Así queda la Premier tras la derrota del Arsenal y la victoria del City

El sábado ha dejado un día señalado en la jornada 15 de la Premier League ya que se han disputado la mayoría de partidos entre los que destaca la derrota del Arsenal. Por otro lado, el Manchester City ha aprovechado este traspiés con su victoria y el Liverpool no sale del pozo

La jornada 15 de la Premier ha comenzado con un sorpresa prometedora que puede poner patas arriba a la mencionada competición y se trata de la derrota del Arsenal por 2-1 contra el Aston Villa en Villa Park. En cuanto al resto de partidos, casi todos han tenido lugar a la misma hora, a las 16:15 y se han enfrentado el Newcastle contra el Burnley, el Tottenham contra el Brentford, el Manchester City contra el Sunderland, el Everton contra el Nottingham y por último el Bournemouth contra el Chelsea. El Leeds y el Liverpool cerraron la jornada en el partido de las 18:30.

Aston Villa 2-1 Arsenal

Un partidazo de Unai Emery llevó al Aston Villa a imponerse por 2-1 ante el Arsenal, líder de la Premier League, con un gol de Emi Buendía en el 95' que desató la euforia. El conjunto de Mikel Arteta llegó con bajas sensibles en defensa tras las lesiones de Mosquera, Saliba y Gabriel, lo que condicionó su rendimiento y permitió a Villa controlar el partido con gran criterio.

Emery apostó por un plan ofensivo claro: aprovechar la falta de altura en la zaga del Arsenal y buscar balones largos para Watkins, generando peligro constante. El primer tiempo mostró a un Aston Villa superior, mientras los visitantes, con jugadores como Eze, Merino, Odegaard y Saka, no lograban conectarse ni generar ocasiones claras. David Raya tuvo intervenciones clave para mantener la ventaja local.

Tras el descanso, Arteta movió el banquillo introduciendo a Gyökeres y Trossard, y el Arsenal logró empatar en el 52' gracias al belga. Sin embargo, la paciencia y la solidez defensiva de Villa permitieron resistir hasta el gol decisivo de Buendía en el 95', que selló un triunfo vital.

Manchester City 3-0 Sunderland

El Manchester City derrotó al recién ascendido Sunderland por 3-0, con goles de Rúben Dias, Josko Gvardiol y Phil Foden. Cherki fue protagonista con varias asistencias, incluyendo un espectacular centro de rabona para Foden. Guardiola aprovechó para dosificar esfuerzos pensando en el próximo partido de Champions League contra el Real Madrid.

El resultado del Aston Villa complica al Arsenal y permite al Manchester City situarse segundo, a solo dos puntos de los 'gunners' después de 15 jornadas. La jornada deja claro que la lucha por el título y las plazas europeas sigue abierta, con equipos como Villa mostrando capacidad para sorprender y los de Guardiola consolidando su fortaleza.

Leeds 3-3 Liverpool

El Liverpool es incapaz de salir del pozo. Tuvo dos goles de ventaja contra el Leeds United y no pudo sentenciar. Llegó ganando de forma agónica al minuto 97 y aún así, le empataron. Otros dos puntos que se le escapan a los 'Reds', otra dosis de confianza que agota Arne Slot.El Liverpool, que pierde la oportunidad de ponerse quinto, parecía haber resuelto el encuentro con un doblete de Hugo Ekitike en espacio de dos minutos en la segunda parte, pero el Leeds, de la nada e impulsado por un penalti infantil de Ibrahima Konaté, logró empatar y, aunque Dominik Szoboszlai puso el a priori definitivo 2-3, Ao Tanaka les arrebató la victoria en el descuento.

En cuanto al resto de partidos el Newcastle ha obtenido la victoria contra el Burnley, el Tottenham frente al Brentford, el Everton al Nottingham. El Bournemouth ha empatado contra el Chelsea

