Así queda la clasificación de la Premier League, tras el triunfo del Manchester City y la derrota del Bournemouth en la jornada 13 de la Liga inglesa

La jornada 13 de la Premier League dejó grandes resultados donde destaca la victoria apurada del Manchester City ante el Leeds, el enésimo tropiezo del Tottenham y la goleada del Newcastle en casa del Everton

El Manchester City estuvo a punto de dejar escapar dos puntos cruciales en su carrera por la Premier League, pero la irrupción de un brillante Phil Foden terminó dándole la vuelta a un partido que se había complicado más de la cuenta. El conjunto de Pep Guardiola, que llegó a verse empatado tras ir ganando por 2-0, acabó imponiéndose por 3-2 gracias a un gol agónico del internacional inglés en el tiempo añadido.

Los resultados del sábado en la jornada 13 de la Premier League

Un inicio fulgurante y un City dominante

El choque arrancó con un City incisivo y directo. A los 59 segundos, Foden ya había puesto a los suyos por delante con el que es, hasta ahora, el tanto más rápido de la temporada. El tanto nació de una gran conexión entre Bernardo Silva y Matheus Nunes, cuya asistencia fue transformada en gol por el ’47’, adelantándose incluso a Erling Haaland, que aparecía también en el área.

El dominio ciudadano se amplió con el 2-0, obra de Josko Gvardiol, que aprovechó un mal despeje del guardameta Lucas Perri tras un saque de esquina. El croata, habilitado por muy poco, empujó la pelota casi sobre la línea, lo que parecía encaminar a los de Guardiola hacia una victoria cómoda.

Reacción del Leeds tras un descanso determinante

Sin embargo, el guion cambió tras el descanso. El técnico del Leeds United, Daniel Farke, decidió prescindir de sus extremos para dar entrada a un central y a Dominic Calvert-Lewin, quien resultó decisivo. El delantero inglés, afectado por las lesiones en los últimos años, aprovechó un error de Nunes para recortar distancias y, más tarde, forzó un penalti claro de Gvardiol que dio origen al empate.

El encargado de lanzar la pena máxima fue Nmecha. Aunque Gianluigi Donnarumma adivinó su disparo y detuvo el penalti inicialmente, el rechace cayó a los pies del alemán, que solo tuvo que empujar el balón para firmar el 2-2.

Foden aparece para evitar otro tropiezo del City

La igualdad despertó los fantasmas de la temporada pasada, cuando al City se le escapaban ventajas cómodas jornada tras jornada. Pero esta vez, Foden asumió el protagonismo total. En los instantes finales, tras una ocasión clara fallada por Omar Marmoush, el inglés recibió la pelota dentro del área, encaró, condujo con paciencia y colocó un disparo ajustado que venció a Perri, convirtiéndose en el héroe del día.

Este triunfo permite al City sacudirse las derrotas recientes ante Newcastle y Bayer Leverkusen, manteniéndose en la segunda posición a cuatro puntos del líder, el Arsenal.

El Bournemouth se hunde tras otro golpe duro

Mientras tanto, la jornada dejó otro duelo frenético: la visita del Bournemouth al Stadium of Light, donde el Sunderland logró remontar un 0-2 inicial para imponerse por 3-2. El conjunto dirigido por Andoni Iraola, inmerso en un momento delicado, encadenó su cuarta jornada sin triunfo.

Los goles tempraneros de Amine Adli y Tyler Adams parecían encarrilar el encuentro para los visitantes, pero una imprudencia de Alex Scott en su área permitió a los locales recortar distancias desde el punto de penalti por medio de Enzo Le Fée. A partir de ahí, el partido se convirtió en un ida y vuelta constante.

El Sunderland creció y empató gracias a Bertrand Traoré, y más tarde, un imponente Brobbey culminó la remontada con un cabezazo al minuto 69. El Bournemouth lo intentó desesperadamente, incluso con dos delanteros y defensa de tres, pero no pudo rescatar nada. Para colmo, Lewis Cook fue expulsado en los minutos finales.

El Tottenham no ve el final de su mal momento

Una victoria en los últimos siete partidos, contra el Copenhague, es el balance de un Tottenham Hotspur que se ha metido de lleno en una espiral negativa y que cayó este sábado contra el Fulham (1-2) tras cinco primeros minutos funestos.Los 'Spurs' solo necesitaron cinco minutos para complicarse la vida y a la postre perder el encuentro en la visita del Fulham, un equipo que solo había conseguido un punto a domicilio en esta Premier League.

Así queda la clasificación de la Premier Leagu