Inter Miami cierra la puerta a Neymar

Inter Miami descarta el fichaje de Neymar y deja en suspenso el esperado reencuentro con Messi y Suárez en la MLS

El tan deseado regreso del histórico tridente MSN, formado por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar Júnior, volverá a posponerse. A pesar de la expectación que generaron los rumores, Inter Miami ha decidido cerrar cualquier posibilidad de incorporar al astro brasileño en el próximo mercado.

Prioridades deportivas por encima del impacto mediático

En las últimas semanas, diversas versiones apuntaban a que el club de Florida valoraba un movimiento para fichar a Neymar de cara a enero de 2026. Sin embargo, fuentes cercanas a la institución estadounidense confirmaron que el proyecto deportivo actual se centra en reforzar otras posiciones. La dirección técnica del equipo considera que, antes de pensar en una estrella de ese calibre, es prioritario fortalecer la defensa y asegurar la contratación de un delantero centro de referencia para la próxima temporada.

Neymar no estará en el amistoso de Guayaquil

Con esta decisión, queda descartada también cualquier opción de que el futbolista brasileño viaje a Ecuador, país donde Inter Miami disputará un amistoso frente a Barcelona SC en febrero de 2026. La posibilidad había tomado fuerza entre aficionados y medios, especialmente porque el encuentro marcará la primera presentación de Messi en Ecuador a nivel de clubes. No obstante, sin fichaje de por medio, la presencia del exjugador del Barcelona y PSG queda totalmente fuera de los planes.

Un mercado en movimiento y la situación contractual de Neymar

El delantero finaliza contrato con Santos a finales de diciembre, en medio de un periodo marcado por continuas lesiones que han frenado su rendimiento. Aun así, el brasileño sostiene su objetivo de recuperar su mejor forma con la esperanza de ser considerado por Carlo Ancelotti para el próximo Mundial, el que probablemente será el último de su carrera. Si el equipo paulista asegura su permanencia en el Brasileirao, todo apunta a que Neymar extenderá su contrato por una temporada más, ampliando su segunda etapa en el club.

El proyecto de Inter Miami para 2026

Mientras tanto, Inter Miami continúa trabajando en su planificación deportiva. La entidad tiene claro que quiere mantener su estructura actual, donde destacan figuras como Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Rodrigo de Paul, quienes formarán parte de la gira internacional de 2026.En este escenario, la llegada de Neymar, una de las incorporaciones más mediáticas posibles para la MLS, queda descartada al menos por ahora.