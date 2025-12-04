Messi tiene su deseo claro para el próximo Mundial e ilusiona a Argentina

Leo Messi se ha pronunciado sobre su posibilidad de disputar el Mundial de 2026 con su selección y ha dejado claro su deseo de estar con la albiceleste en la cita internacional: "Espero poder estar allí. Me encantaría estar allí"

El Mundial de 2026 concede la posibilidad de ser la última cita importante para jugadores que están en el tramo final de su carrera al menos al máximo nivel. Sobre Leo Messi, existen varias dudas aunque en el pasado Mundial de Qatar hay que recordar que fue una pieza clave para su combinado nacional con el cual llegó a conseguir el título de campeón del grupo. Esto tuvo como premio al margen del título colectivo, uno individual, su octavo Balón de Oro.

Messi y su deseo para el próximo Mundial

En un contexto donde el Mundial se vislumbra cada vez mas cerca a pesar de que este tendrá lugar en verano de 2026, el foco sobre el astro argentino empieza a centrarse sobre un jugador que se ha pronunciado sobre el tema. Lo ha hecho en una entrevista concedida a ESPN donde ha aclarado varios temas entre los que destaca la Copa Internacional de la FIFA. Sobre este asunto tiene un claro deseo que es volver a disputar la máxima competición continental con la albiceleste y lo ha hecho con estas palabras. "Es muy difícil conseguir un Mundial, por ello todo el mundo lo quiere, pero estoy seguro de que el grupo va a volver a tratar de alzarse campeón. Ojalá pueda estar allí".

Messi y su referencia al Mundial de 2022

Sobre el tema de la Copa del Mundo ha querido seguir refiriéndose y ha hecho referencia al último de ellos donde la selección sudamericana se alzó campeona. El delantero ha querido destacar una figura importante que fue clave en algunos encuentros entre los que destacan la selección de Países Bajos y Francia y se trata de su guardameta, el Dibu Martínez, el cual fue decisivo para la consecución del título. "Tuvimos a una bestia que nos hizo ganar", aseguró.

Sus palabras hacia Guardiola

En paralelo a la Copa del Mundo ha tenido palabras sobre uno de los técnicos que ha sido clave en su carrera, seguramente en el mejor momento del coronado ocho veces como Balón de Oro, se trata de Pep Guardiola. A día de hoy lo considera le mejor entrenador en la actualidad. "Para mí Guardiola es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente. Para mí es el mejor de todos. "A la hora de ver las cosas, de preparar los partidos, de transmitir a los jugadores, es muy completo. Es el mejor y tuvimos la suerte de tenerlo en Barcelona y que se juntó con los jugadores que estábamos y de juntaron las piezas justas para lo que el pretendía para conseguir todo lo que se consiguió".