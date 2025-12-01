Preocupa la situación de Rodri: Guardiola no puede confirmar su vuelta

La recuperación de Rodri Hernández sigue siendo una incógnita, y Pep Guardiola no puede confirmar su regreso al Manchester City

La incertidumbre continúa en el Manchester City debido a la prolongada ausencia de Rodri Hernández, pieza clave del equipo y recientemente distinguido como Balón de Oro 2024. El mediocampista español apenas ha podido disputar un minuto en los últimos diez encuentros, y su recuperación avanza más lento de lo esperado.

Una lesión que no da tregua

El centrocampista sufrió un problema en los isquiotibiales el pasado 5 de octubre durante un duelo ante el Brentford. Aunque reapareció brevemente el 2 de noviembre entrando en los instantes finales frente al Bournemouth, esa reaparición resultó ser solo un espejismo: Rodri volvió a resentirse y recayó de la lesión.

Desde entonces, el jugador no ha podido entrenar con normalidad ni participar en la dinámica del equipo. Los servicios médicos del club han mantenido cautela absoluta con su evolución, ya que el español arrastra un historial reciente de dolencias que han lastrado su continuidad competitiva.

Guardiola mantiene la cautela sobre su regreso

En la conferencia de prensa previa al duelo intersemanal contra el Fulham, Pep Guardiola rechazó poner fecha al regreso del mediocampista. “No está recuperado todavía”, afirmó, dejando claro que no podrá contar con él ni para el partido del martes ni, probablemente, para el duelo de fin de semana contra el Sunderland.

El técnico añadió que, por ahora, no existe certeza sobre cuándo podría reincorporarse, evitando generar expectativas irreales tanto para el jugador como para la afición. “No lo sé”, reiteró ante las insistentes preguntas de los periodistas.

Rodri, una temporada marcada por la inactividad

El internacional español solo ha podido disputar ocho partidos en lo que va de campaña. Su calendario quedó condicionado desde septiembre de 2024, cuando sufrió una grave rotura de ligamento cruzado, lesión que lo apartó casi por completo del curso pasado.

A pesar de que reapareció durante el Mundial de Clubes, su retorno fue efímero. Apenas unos meses después, volvió a enfrentarse a un nuevo percance muscular que lo mantiene actualmente fuera del terreno de juego.

Un City que sufre sin su brújula en el mediocampo

La ausencia de Rodri es especialmente sensible para Guardiola, quien considera al español una pieza fundamental para el equilibrio táctico y la salida de balón. Sin él, el equipo ha perdido fluidez y solidez, obligando al técnico catalán a rotar constantemente entre distintas combinaciones en la medular.

Mientras tanto, el entrenador también analizó el rendimiento del Fulham, su próximo rival. Destacó la labor de Marco Silva, calificando al conjunto londinense como “muy organizado” y uno de los equipos “más duros” a nivel táctico en la Premier League.

Esperando el retorno de una pieza insustituible

Por ahora, el club continuará evaluando día a día al mediocentro. Aunque no existe un plazo claro, la prioridad es evitar nuevas recaídas para garantizar que el jugador pueda volver en óptimas condiciones y con plena seguridad.