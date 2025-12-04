Neymar llama a la puerta de Ancelotti para el próximo Mundial con un hat trick

Tres años después su último triplete, el futbolista del Santos, Neymar, ha logrado marcar tres goles de nuevo y no da por perdida su presencia en el próximo Mundial con Ancelotti de entrenador

Neymar no da por perdido lo que puede ser su último Mundial y es que aún tiene margen de tiempo para convencer a Ancelotti de cara al compromiso internacional más importante. Han transcurrido tres años desde que el astro brasileño ex de equipos como el Barcelona, Paris Saint Germain entre otros no lograba un hat trick y después del anotado en este último partido frente al Juventude no renuncia a toda esperanza de estar a las órdenes de Ancelotti de estar en la próxima cita internacional.

2022, el año del último triplete de Neymar

El delantero brasileño no anotaba un triplete desde su pasada etapa en el PSG donde en el año 2022 logró su último hat trick. El atacante logró hacer tres goles en un partido vital por el descenso a falta de pocas jornadas para la conclusión del campeonato brasileño. Uno de ellos fue de penalti y lo logró en tan solo 17 minutos en el segundo tiempo pese a volvió a jugar con una protección en la rodilla, por las molestias que arrastra de una lesión por la que se niega a parar.

Una victoria vital para mantener la categoría

Esta última victoria con Neymar como protagonista ha sido vital para los intereses de su equipo, el cual duerme en la decimo quinta posición tras esta victoria. A día de hoy, el Santos tiene un total de 44 puntos y aventaja con dos al Vitoria, el décimo séptimo en la clasificación y el primero en la zona de descenso. Actualmente, las opciones de salvación para el equipo brasileño pasa por puntuar el próximo fin de semana, el empate le valdría. Dentro de los intereses del mencionado club está el mantener la categoría a lo que hay que sumarle las pretensiones individuales del atacante que pasan por esta presente en el próximo Mundial, el cual podría ser el último. Este domingo recibe al Cruzeiro en el que un mal resultado podría valerle si los otros de otros partidos le acompañan.

La última oportunidad para Neymar

Lo cierto es que Neymar no tiene fácil estar presente en la próxima cita mundialista. Desde su llegada al club albinegro no ha demostrado la calidad y la resolución que si ha mostrado en otros equipos debido en gran parte a las lesiones continuas que ha tenido este año. Sin embargo, esta actuación ha sido vital. En sus últimos tres partidos, Neymar anotó cinco goles y concedió una asistencia. El jugador deberá recuperar su forma optima para tener posibilidades frente a otros jugadores que si están al 100%.