Arabia Saudí vuelve a la carga: Al Hilal prepara una oferta para sacar a Salah de Anfield

La crisis entre Mohamed Salah y el Liverpool estalla definitivamente tras su exclusión de la lista para la Champions y un conflicto interno que amenaza con romper su vínculo histórico

El ambiente en Liverpool atraviesa uno de los momentos más tensos de los últimos años y el protagonista involuntario vuelve a ser Mohamed Salah. El atacante egipcio, figura histórica del club, no viajará para el duelo de Champions League ante el Inter de Milán, luego de que la directiva decidiera apartarlo de la convocatoria tras sus recientes declaraciones públicas. La información filtrada desde Inglaterra apunta a una sanción interna, consecuencia directa del choque frontal entre jugador y entrenador.

Un vestuario que estalla tras sus palabras

El conflicto se originó después del empate frente al Leeds United, donde Salah reconoció ante la prensa que su relación con Arne Slot estaba completamente rota. Sus afirmaciones, en las que señalaba que había sido “dejado a un lado” pese a sus méritos pasados, encendieron las alarmas en los despachos de Anfield. La postura del club se endureció en las horas siguientes. Según medios británicos, el Liverpool considera inaceptable que el egipcio exponga públicamente a su técnico, especialmente en un momento deportivo tan delicado.

Discusiones internas y un futuro incierto

El periodista Fabrizio Romano reveló que la entidad mantiene conversaciones internas para determinar cuál será el castigo definitivo. Mientras tanto, la primera consecuencia ha sido clara: Salah no formará parte del viaje a Italia.

El propio Slot evitó alimentar la polémica, aunque fue firme al señalar que “todos deben ganarse el puesto cada semana”. Más contundente fue Virgil van Dijk, quien recordó que ningún jugador tiene garantizada la titularidad por su pasado. Las palabras del capitán parecen marcar un antes y un después en este caso.

Una figura atrapada en una tormenta

La situación sorprende porque Salah, icono desde 2017, vivió una de las mejores campañas de su carrera la temporada pasada: 34 goles, 23 asistencias y más de 4.400 minutos en pista. Sin embargo, el equipo no ha logrado sostener su nivel y hoy marcha noveno en Premier, envuelto en dudas, lesiones y cambios traumáticos en la plantilla.

Incluso leyendas del fútbol inglés han dado su opinión. Wayne Rooney criticó duramente el comportamiento del egipcio, calificándolo de “arrogante” y advirtiendo que “se está jugando su legado”. Según el exdelantero, Salah “ha generado un clima negativo” que dificulta el trabajo de un grupo lleno de fichajes recientes.

Arabia Saudí vuelve a la carga

Mientras en Anfield intentan contener el incendio, desde la Saudi Pro League vuelven a aparecer señales de interés. Equipos como Al Hilal estarían dispuestos a presentar una oferta inmediata tras la Copa África, con la intención de que Salah no vuelva a vestir de rojo. En Inglaterra incluso se especula con que el partido de Premier frente al Brighton podría ser su última aparición en Anfield, si es que vuelve a jugar antes de marcharse.

Un desenlace que puede ser inminente

Con la crisis en su punto más alto, el Liverpool debe decidir si abre la puerta a una venta en invierno o si fuerza la continuidad del jugador, aun a riesgo de tener a su estrella medio año en el banquillo antes de un Mundial. Por ahora, la única certeza es que el delantero no estará contra el Inter y que su nombre acapara todos los focos antes de viajar con Egipto a la AFCON.