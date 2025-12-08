Yeremy Pino firma un partido sobresaliente y mantiene al Crystal Palace entre los mejores de la Premier

Yeremy Pino se consolida como la gran revelación del Crystal Palace con actuaciones decisivas que ya sacuden a la Premier League

El Crystal Palace continúa derribando todos los pronósticos y se afianza como uno de los proyectos más llamativos de la temporada en Inglaterra. Tras conquistar la FA Cup ante el Manchester City y alzar la Community Shield frente al Liverpool, las Águilas se han transformado en un equipo temible. Su triunfo por 1-2 frente al Fulham, en uno de los múltiples derbis londinenses, les permite cerrar la jornada instalados en la cuarta posición, en plena zona de Champions League.

Yeremy Pino, clave en un Palace sin freno

Pese a la baja de Daniel Muñoz, lesionado de la rodilla, el conjunto de Oliver Glasner mostró personalidad y madurez en un duelo repleto de idas y venidas. La figura de Yeremy Pino volvió a destacar. El extremo español, fichado este verano por 30 millones, sirvió un centro milimétrico desde el córner para que Marc Guéhi firmara el 1-2 definitivo en el minuto 87. El internacional español suma ya dos goles y cinco asistencias en Inglaterra y se ha convertido en una pieza determinante en el engranaje del técnico austríaco.

Un arranque complicado que terminó convirtiéndose en impulso

El Fulham saltó al césped con una intensidad notable y obligó al Palace a resistir durante los primeros minutos. Sin embargo, la calidad de Adam Wharton, una de las irrupciones más brillantes del fútbol inglés, abrió el marcador. El centrocampista encontró a Eddie Nketiah, que aprovechó su control orientado para batir a Leno con un remate ajustado.

El conjunto local reaccionó antes del descanso gracias a una brillante combinación entre Raúl Jiménez y Harry Wilson, quien finalizó con un disparo exterior que dejó sin opciones a Dean Henderson. La igualdad llevó emoción al juego, aunque los visitantes mantuvieron siempre un punto extra de competitividad.

El VAR y la insistencia del Palace, factores decisivos

El Fulham creyó haber remontado con un gol de Emile Smith Rowe, pero la intervención del VAR detectó un fuera de juego previo que invalidó la jugada. Fue un golpe anímico que el Palace aprovechó para crecer y buscar el triunfo en los minutos finales. Tras dos intentos peligrosos —incluido un remate de Christantus Uche salvado por Leno— llegó la acción decisiva: el córner de Pino y el cabezazo ganador de Guéhi, quien podría dejar el club al finalizar su contrato en verano.

Un Crystal Palace cada vez más consolidado

Con estos tres puntos, el Palace alcanza los 26 puntos, uno por encima de un Chelsea que tropezó ante el Bournemouth y cuatro por detrás del Aston Villa. La evolución del equipo de Glasner parece imparable, y en Selhurst Park ya se habla de la posibilidad real de competir por puestos europeos durante toda la campaña.

El Fulham, por su parte, queda anclado en la zona media-baja, con 17 puntos, apenas cuatro por encima del descenso, y con la sensación de que el VAR les volvió a jugar una mala pasada en un derbi eléctrico.