Así queda la clasificación de la Serie A tras el triunfo de la Lazio

La Serie A no fue demasiado generosa este pasado sábado en lo que a partidos se refiere. Solo hubo tres de la jornada 15 y no se vieron demasiados goles. Un total de cinco goles en los tres partidos de este sábado que se sumaron al solitario de este pasado viernes en el duelo entre Lecce y Pisa que terminó con triunfo local. Se enfrentaron Atalanta y Cagliari, Parma y Lazio, Torino y Cremonese.

Atalanta 2-1 Cagliari

El Atalanta se impuso por 2-1 al Cagliari en un resultado que complica a los visitantes al quedarse cerca de los puestos de descenso que marca el Pisa, que también perdió el viernes. Scamacca fue el auténtico protagonista del Atalanta ya que abrió y cerró el marcador en los minutos 11 y 81. Gaetano igualó la contienda en el 75 pero a la postre terminó sirviendo de poco.

Parma 0-1 Lazio

El Lazio se impuso este sábado al Parma del español Carlos Cuesta (0-1) gracias a un tanto del neerlandés Tijjani Noslin en el minuto 82, momento en el que el equipo romano jugaba con dos hombres menos tras las expulsiones de Mattia Zaccagni y del croata Toma Basic. El combinado de Maurizio Sarri supo sacar petróleo de una situación totalmente adversa ante el Parma, que no supo aprovechar la superioridad para vencer a un equipo claramente mermado. Zaccagni, capitán, vio cartulina roja en la primera mitad por llegar tarde a una disputa con la plancha por delante. Ahí el Parma tomó el mando, pero no supo generar ocasiones claras de gol para conseguir una victoria que le aleje del descenso. La segunda cartulina roja directa del duelo pareció inclinar la balanza claramente en favor de los hombres de Carlos Cuesta, el entrenador más joven de la Serie A. Un codazo a destiempo de Basic, molesto por un empujón del argentino Nahuel Estévez, mermó sobremanera al Lazio.

Torino 1-0 Cremonese

Torino y Cremonese vivieron uno de los partidos en los que ambos contendientes llegaban más igualados. Los locales estaban a cuatro de los visitantes y gracias al gol de Vlasic en el 27, se quedan a tres. El Torino además se aleja de los puestos de descenso a la Serie B aunque aún faltan por disputarse los encuentros de los rivales que están por debajo.

