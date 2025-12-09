Nacional se ilusiona con una posible vuelta de Luis Suárez: el club espera la decisión final del ‘Pistolero’

Luis Suárez analiza su futuro tras conquistar la MLS, mientras crece la expectativa por un posible regreso a Nacional para cerrar su carrera

La posibilidad de que Luis Suárez vuelva a vestir la camiseta de Nacional vuelve a encender la ilusión de los hinchas, justo cuando el delantero finaliza contrato tras conquistar la MLS Cup con el Inter Miami.

Un futuro en el aire: entre Miami y Montevideo

A sus 38 años, el goleador uruguayo atraviesa días decisivos. Su vínculo con el conjunto estadounidense, reciente campeón de la liga norteamericana, está por expirar y su continuidad es una incógnita. En Miami se vive un clima de incertidumbre: o renueva por un año con un salario muy inferior o emprende el camino de vuelta a su país para cerrar su carrera donde todo comenzó.

La directiva del Inter Miami ya le trasladó una primera oferta de renovación, pero con condiciones económicas muy distintas a las actuales debido a la delicada situación financiera del club. La institución sigue arrastrando compromisos importantes, como el pago pendiente por Rodrigo De Paul, lo que limita cualquier propuesta ambiciosa para retener al uruguayo.

Nacional espera la decisión: “Las puertas están abiertas”

En Uruguay, el ambiente es completamente distinto. El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, confirmó que el club está atento a la decisión del delantero: “Estamos esperando saber qué quiere hacer. Si sigue en Miami o si desea volver, aquí tiene las puertas abiertas”.

La etiqueta #SuárezANacional, que ya fue una revolución en 2022, volvió a tomar fuerza en redes sociales. En aquel entonces, esa campaña alcanzó decenas de millones de visualizaciones y terminó concretando el ansiado regreso del delantero al Gran Parque Central.

Los directivos del club tricolor consideran que esta es una oportunidad irrepetible para cerrar el círculo. Por eso, el entrenador Jadson Viera planea realizar una última llamada para explicarle un proyecto donde Suárez sería pieza clave: minutos garantizados, liderazgo deportivo y la ambición de competir por la Copa Libertadores.

El recuerdo de 2022 y las cuentas pendientes

Suárez no olvida lo ocurrido en su primer retorno. Aunque llegó rodeado de una multitud, antes confesó que le dolió que Nacional no se moviera inicialmente para ficharlo. Aquella herida ya cicatrizó, pero deja claro que el delantero valora los gestos tanto como los contratos.

Durante su segunda etapa en el club, jugó 16 partidos, marcó ocho goles y sumó dos títulos más, entre ellos un Clásico determinante ante Peñarol.

El último baile del ‘Pistolero’

Hoy, con 39 años casi a la vista, Suárez tiene claro que no quiere poner fin a su carrera desde el banco. Nacional le propone un espacio donde competir, ser protagonista y rodearse de sus amigos Coates y Lodeiro, lo que convierte el proyecto en una tentación difícil de ignorar.

La decisión final aún no está tomada. Pero el balón está, una vez más, en los pies de Luis Suárez, el ídolo que podría escribir su capítulo final en casa.