El Almería cierra la zaga con un viejo conocido de la afición: Rodrigo Ely

El Almería acelera en el mercado invernal y tiene prácticamente cerrado el regreso del central Rodrigo Ely para reforzar la defensa rojiblanca

La Unión Deportiva Almería se prepara para reforzar su zaga en este mercado de invierno y todo apunta a que el regreso de Rodrigo Ely será la solución. Tras varias semanas de tensión en las negociaciones por Jorge Pulido, el club rojiblanco ha activado un plan B para asegurar experiencia y liderazgo en la defensa de cara a la segunda vuelta de la temporada en Segunda División.

Desde Brasil, apuntan que Ely podría firmar un contrato de dos temporadas y media, vinculándose con el Almería hasta junio de 2028, tras su paso reciente por el Gremio de Porto Alegre.

Una alternativa conocida y valorada

Rodrigo Ely no es un desconocido para la afición almeriense. El central brasileño ya tuvo una etapa previa en el club, donde se convirtió en pieza clave en la temporada de ascenso 2021/22 y en la siguiente campaña en Primera División, aportando solidez defensiva y liderazgo en el vestuario.

Con las llegadas de Jon Morcillo y Miguel de la Fuente, la plantilla rojiblanca completó los refuerzos en otras zonas del campo, pero la incorporación de un central sigue siendo la prioridad para el cuerpo técnico dirigido por Rubi. La incorporación de Ely cubriría la necesidad de experiencia, presencia aérea y capacidad de mando en defensa.

Pulido, el objetivo original que complica la operación

El Almería tenía como primera opción a Jorge Pulido, central del Huesca, que reunía la experiencia en la categoría y conocía el estilo de Rubi. Sin embargo, las circunstancias han dificultado su llegada en este mercado invernal, lo que ha llevado al club a centrarse en Ely, un jugador que ya conoce el vestuario y el sistema táctico del técnico catalán.

Como indicó Mohamed El Assy, “queríamos fichar un central específico: Rodrigo Ely. Lo intentamos desde verano, y Rubi estaba convencido de que su llegada sería perfecta porque conoce el club y la forma de jugar. Si no venía, tampoco había problema; estamos satisfechos con lo que tenemos”.

Negociaciones avanzadas y viaje a Almería

Según informaciones del periodista Diego Torbes, Ely ha acordado su salida de Gremio tras la rescisión de contrato y viajará a Almería para firmar su vinculación. La operación se cerraría en las próximas horas, permitiendo que el central brasileño se incorpore de inmediato a los entrenamientos y a la dinámica del equipo.

El regreso de Ely también supone un refuerzo moral para la afición, que lo considera un jugador comprometido, respetado y muy querido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

El impacto esperado en la defensa rojiblanca

El retorno de Rodrigo Ely aporta experiencia, liderazgo y seguridad en la zaga. Su conocimiento del club y su pasado exitoso permiten que su integración sea inmediata, algo crucial dado que la segunda vuelta de la temporada exige resultados consistentes para alcanzar los objetivos del Almería.

Como recordó Rubi, “traer a Ely no es solo una incorporación deportiva, sino también un refuerzo para la cohesión del vestuario y la estructura defensiva del equipo”.

Ausencia prolongada en su último curso

Ely apenas jugó la pasada temporada debido a una lesión de rodilla que limitó su participación en Gremio, pero su regreso al Almería será un revulsivo importante. La dirección deportiva confía en que el central brasileño vuelva a ser pieza clave en la lucha por el ascenso y en consolidar la defensa rojiblanca, como ya hizo en su primera etapa.

El club y el jugador coinciden en que su vuelta es una oportunidad ideal para ambas partes: el Almería refuerza su zaga con un jugador probado, mientras que Ely retoma protagonismo en un club donde se siente valorado y querido.