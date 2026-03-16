David Navarro responde al Almería tras la polémica en rueda de prensa

David Navarro, entrenador del Real Zaragoza, pide disculpas a la UD Almería tras la polémica por unas palabras captadas por los micrófonos en la sala de prensa del Ibercaja Estadio

El entrenador del Real Zaragoza, David Navarro, ha salido al paso de la polémica generada tras el partido disputado frente a la UD Almería. El técnico aragonés decidió emitir un comunicado público para aclarar unas palabras que fueron captadas por los micrófonos de la sala de prensa del Ibercaja Estadio antes de que comenzara oficialmente su comparecencia ante los medios.

El comentario, que se produjo mientras Navarro se disponía a sentarse ante los periodistas, generó malestar especialmente entre aficionados del conjunto almeriense. Tras la difusión del vídeo en redes sociales, el entrenador optó por pedir disculpas públicamente, explicando que la frase se produjo en un contexto distinto al que finalmente se interpretó.

Un comentario captado por los micrófonos

La escena ocurrió justo después de la rueda de prensa del técnico del Almería, Joan Francesc Ferrer Sicilia (Rubi). Mientras entraba en la sala, y aparentemente conversando con miembros del departamento de comunicación, Navarro pronunció una frase que fue recogida por los micrófonos abiertos.

El entrenador preguntó en ese momento si había representantes del equipo rival en la sala, añadiendo una expresión que posteriormente generó controversia. Aunque el comentario parecía formar parte de una conversación informal previa a la comparecencia, el hecho de que quedara registrado provocó que se difundiera rápidamente en redes sociales.

El comunicado de disculpas del entrenador

Ante la repercusión del episodio, David Navarro utilizó sus perfiles personales en redes sociales para publicar un mensaje dirigido al club andaluz y a sus seguidores. En él, el técnico quiso dejar claro que sus palabras no tenían intención de ofender ni menospreciar a la entidad rival.

El entrenador explicó que se trataba de una frase pronunciada al final de una conversación privada, influida por la tensión y la intensidad del momento tras el partido. Según detalló en su comunicado, el comentario fue sacado de contexto y no reflejaba su verdadera intención.

Además, Navarro subrayó que mantiene un profundo respeto por la UD Almería, tanto por la institución como por su afición, con quienes aseguró que siempre ha existido una relación cordial con el Real Zaragoza.

Reacciones tras la polémica

El episodio provocó diversas reacciones, sobre todo en la ciudad de Almería, donde varios aficionados mostraron su malestar a través de las redes sociales. La difusión del vídeo generó debate entre seguidores de ambos equipos, lo que llevó al técnico zaragocista a actuar rápidamente para rebajar la tensión.

En su comunicado, Navarro insistió en que no pretendía generar polémica ni menospreciar al rival, y reiteró que sus palabras se produjeron en un contexto de conversación privada y bajo la influencia de la adrenalina propia del final de un partido.

Un mensaje de respeto y buenos deseos

Para cerrar su mensaje, el entrenador del Real Zaragoza reiteró sus disculpas a la entidad almeriense y a su afición. También aprovechó para desearle suerte a la UD Almería en el tramo final de la temporada, mostrando su intención de zanjar cualquier malentendido surgido a raíz del incidente.

Con este gesto, David Navarro busca poner fin a la polémica y dejar claro que su respeto hacia el Almería y su entorno sigue intacto, subrayando que su comentario fue simplemente un desafortunado momento captado fuera de contexto.