Los posibles destinos para Sergio Ramos tras anunciar su salida de Rayados de Monterrey

Tras anunciar su salida de Rayados de Monterey, Sergio Ramos quiere un nuevo destino en Europa y algunos clubes de la élite en el viejo continente se han relacionado con los posibles destinos del camero. Algunos de ellos son el Manchester United o el Milan

Si alguien piensa que Rayados de Monterrey iba a ser el destino final de Sergio Ramos estaba muy equivocado a que a sus casi cuarenta años, el veterano central sevillano aún tiene mucho de que hablar o lo que es lo mismo, aún tiene mucho fútbol en sus botas. Como ya informó ESTADIO Deportivo, el jugador anunció que dejaría el club mexicano tras una temporada. El mismo lo comunicó tras caer eliminado frente a Toluca en el torneo apertura.

El siguiente paso de Sergio Ramos

Este fue el final del jugador en el equipo mexicano ya que su deseo es volver a Europa en un año especial ya que en 2026 tiene lugar el Mundial de 2026 en el que no hay que descartar nada aunque lo cierto es que suena utópico que el central vuelva a defender la camiseta de la selección en este compromiso. Ciñéndose al presente, el ex del Sevilla, del Real Madrid entre otros, busca otra oportunidad a casi sus cuarenta años donde equipos de élite pueden hacerse con sus servicios.

Los posibles destinos de Sergio Ramos

Tras poner fin a un periplo breve por México, el jugador quiere regresar al viejo continente donde más de un club no le importaría recibirlo con los brazos abiertos. De hecho, Cadena Ser ha informado de que el jugador tiene sobre la mesa una oferta para regresar a la élite por parte del Manchester United. Junto a esta información han surgido rumores sobre una posible vuelta al Real Madrid, cosa que parece tan improbable como que vaya a disputar el próximo Mundial. Los problemas con las bajas en defensa del club blanco le abren esta posibilidad que se antoja remota. Lo positivo de su fichaje es que llegaría como agente libre, lo que facilitaría aún más su contratación.

Italia, un posible camino

Por otro lado, el Milán también está estudiando esta incorporación según apuntan algunos medios, sobre todo desde Italia. Lo cierto es que no es el único interesado en hacerse con el jugador ya que también se cuenta que la Juventus también ha entrado en la competencia por el jugador. Lo cierto es que en caso de firmar por algún equipo de la élite europea, las opciones de disputar su último baile en el Mundial del año que viene aumentan pero aún así esto parece ser algo casi descartado.

Dentro del cuadro rossoneri están barajando firmar de nuevo a Thiago Silva, que a sus 41 años volvería a uno de los clubes de los que formó parte por lo que este posible fichaje en la demarcación del central camero puede complicar que este último también marche hacia el cuadro milanés.