Rayados se refuerzan en semifinales mientras Sergio Ramos define su plan

La incertidumbre sobre el futuro de Sergio Ramos en México crece mientras Monterrey define su camino deportivo

La etapa del defensor español Sergio Ramos en el fútbol mexicano podría estar entrando en una fase decisiva. Aunque su contrato con Monterrey tiene vigencia hasta 2026, en las últimas semanas diversos medios han insinuado que el experimentado central habría disputado ya sus últimos encuentros en la Liga MX. No obstante, una reciente postura oficial del club ha puesto freno a dichos rumores, asegurando que no existe comunicación formal por parte de los representantes del jugador que indique una ruptura anticipada del acuerdo.

Monterrey avanza a semifinales con un final dramático

En medio de estas especulaciones, Ramos continúa siendo parte fundamental del plantel. Prueba de ello fue la emocionante clasificación de los Rayados a las semifinales del Apertura mexicano, en una serie que finalizó 3-2 a su favor. El gol decisivo llegó gracias a un certero cabezazo del argentino Germán Berterame en el tiempo añadido, pese a que Monterrey cayó 1-2 en el duelo de vuelta ante el América.

El conjunto regiomontano había logrado una ventaja importante al ganar por 2-0 el partido de ida. Aun así, las Águilas no dieron el encuentro por perdido y lograron responder con anotaciones de Alejandro Zendejas y del colombiano José Raúl Zúñiga. Los norteños, obligados a jugar el tramo final con un hombre menos, mostraron carácter y resistencia para mantener viva la serie hasta el último suspiro.

El desempeño de Ramos y el panorama sobre su futuro

A pesar de que Ramos ha manifestado sentirse cómodo en el país y satisfecho con su rol en Monterrey, su continuidad no está garantizada. El presidente del club, Tato Noriega, aclaró que aún no existe una decisión definitiva. “Estamos dialogando, pero no hay certeza de nada. No hemos recibido comunicación formal en ningún sentido”, afirmó el directivo, frenando la ola de versiones sobre una supuesta salida inminente.

A sus 39 años, el zaguero acumula más de 2,800 minutos en 32 partidos oficiales desde su llegada a México. Ha convertido siete goles, consolidándose como un líder defensivo y una pieza clave en el esquema táctico del equipo, aunque aún no registra asistencias.

Un partido vibrante que mantuvo al público al filo

El encuentro de vuelta fue un auténtico espectáculo. Apenas iniciaba el partido cuando Jesús Manuel Corona generó una ocasión clara tras un error de Kevin Álvarez, aunque el arquero Ángel Malagón evitó el gol. Con Sergio Ramos comandando la zaga, los Rayados supieron mantener el orden sin renunciar al ataque.

América, sin embargo, encontró espacios y se adelantó con un potente disparo de Zendejas desde fuera del área. Monterrey respondió con presión alta, pero un tiro al poste del uruguayo Rodrigo Aguirre evitó el empate momentáneo. Ya en la segunda mitad, las Águilas ampliaron su ventaja al 2-0, resultado que momentáneamente les daba la clasificación por su mejor posición en la tabla.

La expulsión de Jorge Rodríguez en el minuto 84 parecía sentenciar a los Rayados, pero el fútbol tenía reservado un final inesperado. En el 90+3, Berterame conectó un cabezazo que selló el 1-2 y colocó el global 3-2, enviando a Monterrey a la ronda de los cuatro mejores.