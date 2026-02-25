El oscuro episodio que marcó la salida de Jack Doohan de Alpine: ''Dijeron que me matarían si no salía del coche''

El australiano reveló el infierno que vivió durante su etapa en la escudería francesa

Jack Doohan no siguió los pasos de su padre, Mick, que fue campeón de MotoGP en nada mas y nada menos que en cinco ocasiones. Él decidió apostar por la Fórmula 1, dándolo todo por las cuatro ruedas. Lo que él no sabía cuando comenzó a vestir el mono de Alpine es que acabaría con una tensa relación con el fandom, que acabó amenazándole de muerte.

Doohan, un camino en la F1 complejo

La historia comienza con el rumor de que Alpine iba a fichar a Carlos Sainz, aunque finalmente acabó con Williams. Fue entonces cuando Alpine anunció a Doohan, por lo que una parte del fandom más tóxico volcó su frustración sobre el australiano. Le acusaban de ser una versión low cost del madrileño y de estar en la Fórmula 1 por su apellido.

El detonante fue la salida de Esteban Ocon de Alpine, especialmente tras el choque con Gasly en Mónaco. Doohan se quedó atrapado entre la espada y la pared, estando entre los fans de Ocon y los detractores de la gestión. La historia no ha hizo más que ir a peor, ya que la escala de los insultos fue aumentando con el tiempo.

Amenazas de muerte

Incluso ha llegado a comentar que recibió amenazas de muerte si competía en el Gran Premio de Miiami. De hecho, en el documentar Drive to Survive, emitido por la plataforma de streaming Netflix. Una etapa que prefiere dejar de lado y que recuerda para intentar sanar: ''Recibí serias amenazas de muerte por este Gran Premio, diciendo que me matarían aquí si no salía del coche'', comentaba, refiriéndose al GP de Miami.

Pero esto es solo el principio, ya que para poder participa requirió de escolta y protección armada de la policía: ''El miércoles estaba allí con mi novia y mi entrenador, y me rodeaban tres hombres armados. Tuve que llamar a mi escolta policial para controlar la situación'', contaba Jack Doohan sobre su pesadilla personal.

Alpine estaba al tanto

Quizá lo más sorprende es que el equipo francés sabía que algo estaba ocurriendo con su piloto. De hecho, en un comunicado al que ha tenido acceso The Athletic ha confirmado que sabían las amenazas hacia Doohan antes del Gran Premio de Miami y que ayudaron a proteger al australiano. De hecho, después de esa carrera del domingo fue sustituido por Franco Colapinto. Ha sido hace apenas un mes, en enero de 2026, cuando escudería y piloto se han separado definitivamente.

Así se despedían de su piloto: ''BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para que no continúe como piloto del equipo durante la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA y le permita buscar otras oportunidades profesionales. Jack se convirtió en el primer miembro de la Academia Alpine en obtener un puesto de piloto en el equipo tras su debut en el Gran Premio de Abu Dabi de 2024. El equipo agradece a Jack su compromiso y profesionalismo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea lo mejor para el futuro''.