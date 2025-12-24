Ferrari destapa a Hamilton y Lewis sorprende a todo el equipo

El piloto británico ha completado su peor temporada en su estreno con el equipo italiano. Pero antes de terminar el año ha querido tener un detalle con todos los empleados de la fábrica

Ferrari y Hamilton se las prometían muy felices cuando sellaron su acuerdo en 2024 para el campeonato de 2025. Pero el resultado no ha sido el esperado por ninguna de las partes. Los números del piloto británico le han destapado como un fichaje fallido. Al menos, en lo deportivo.

En Maranello decidieron prescindir de Carlos Sainz para hacerle hueco al siete veces campeón del mundo. Y viendo los números de uno y otro, la apuesta ha resultado errónea por mucho que Lewis haya quedado por delante del español en la clasificación de pilotos.

Y es que Hamilton no ha podido subirse al podio ni una sola vez en todo el curso, mientras que el piloto de Williams lo ha hecho hasta en dos carreras dominicales.

Y por si fuera poco, Charles Leclerc le ha ganado la batalla individual también dentro del equipo. El monegasco se impuso en las 'Qualy' con 19-5 y en las carreras con una contundencia aún mayor, 18-3. Sólo en las 'Sprint', el balance se iguala, con un 3-3. Probablemente en lo económico sí le haya salido rentable el fichaje de Hamilton a Ferrari por todos los patrocinadores que arrastra consigo el británico.

Pero números aparte, pese a haber confirmado que ha sido "la peor temporada de su carrera", Hamilton ha querido agradecer a los empleados del equipo italiano todo el esfuerzo que han realizado durante el año. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues ejerciendo de Papa Noel y regalándoles una pequeña cesta con regalos muy curiosos y personalizados.

Un regalo muy dulce pero sin lujos

El piloto se ha dejado ver por la fábrica de Maranello para hacerles entrega de este detalle a los más de mil trabajadores que posee la escudería. En dicha cesta o caja Fortnum & Mason había té de desayuno inglés, galletas de crema de limón, galletas de té y una caja de bombones napolitanos. Además de este surtido, Hamilton incluyó dentro de la caja una fotografía suya firmada, además de una nota con un mensaje escrito: “Felices fiestas, de Lewis”.

Con este gesto, Hamilton espera endulzar el final de año a todos ellos y que se callen todos los rumores sobre la posible existencia de una mala relación entre él y el equipo italiano.

Es cierto que ha sido una primera temporada gris en la que su única alegría llegó en el Gran Premio de China, donde ganó la Sprint, si bien el domingo fueron descalificados tanto él como Leclerc. Pero también lo es que todo cambio requiere un periodo de adaptación. Por eso, todos esperan ya con optimismo a un 2026 en el que esperan resarcirse con el cambio de reglamento y un Mundial que comenzará antes de lo habitual.