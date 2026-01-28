Carlos Sainz empieza a ver la luz: Williams dice sí a Bahréin

Tras su sonada ausencia en los tests de Barcelona, Williams al fin tiene buenas noticias para Carlos Sainz, pues ha confirmado su presencia en la siguiente prueba, los tests de Bahréin

Para el inicio de la temporada de Fórmula 1 aún quedan algo menos de dos meses, sin embargo, esta semana se está dando el pistoletazo de salida a la misma con la celebración de cinco jornadas de tests privados en Barcelona, en los que probar las máquinas que no tienen nada que ver con las que hasta el final de la pasada temporada se han disputado las carreras. La nueva normativa afecta a motores, chasis y demás aspectos, y va a hacer que haya que hilar muy fino con los monoplazas, tanto que hay un equipo que no ha llegado a tiempo a Montmeló, Williams, sin embargo, en Grove empiezan a ver la luz.

El equipo británico ha confirmado que la espera se ha acabado y tras ser el único ausente en la pista catalana, sí que será de la partida en los tests de Baréin previos al inicio de la temporada, tal y como ha confirmado este miércoles su director, James Vowles. El ex de Mercedes reconoció que no estar en Barcelona "claramente no era parte del plan", pero que fue la consecuencia lógica de su intención de "desafiar los límites del rendimiento dentro de las nuevas regulaciones", por lo que ahora parece que han encontrado la forma de encauzar el rumbo y sí que estarán en el trazado del emirato: "Tengo confianza en nuestra decisión de perdernos los tests de Barcelona, y estoy convencido de que fue la decisión correcta para prepararnos para los tests de Baréin y para Melbourne".

Un paso atrás para dar dos hacia delante

Más allá de la buena nueva, tanto Carlos Sainz como Alex Albon deberían estar tensos por lo que se puede entender de las palabras de Vowles, que reconoció que el desarrollo del nuevo coche para 2026 ha sido "tres veces más difícil" que en cualquiera de las temporadas anteriores, aunque a la vez ha dejado claro que este retraso no es más que "un pequeño fallo en el gran orden de las cosas". "Evaluamos correr en Barcelona, fría y húmeda, frente a hacer pruebas virtuales, y honestamente no tenía ningún sentido participar en los tests, por eso tomamos la decisión. Era lo correcto para llegar a Baréin correctamente preparados, y también a Melbourne".

Ahora el siguiente paso son estos tests de pretemporada en Baréin, que se dividirán en dos tandas con tres días cada uno: primero, del 11 al 13 de febrero; después, del 18 al 20 del mismo mes. Esas serán las últimas jornadas de prueba antes del comienzo de la temporada oficial, el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Australia.