Jorge Martin arranca la temporada con Marc Márquez en mente: ''Está por encima de todos''

El madrileño sabe que el piloto de Ducati es el punto de referencia del Mundial y admite que aún tiene que mejorar, pero que viene con las pilas cargadas

Desde que Jorge Martín ganó aquel mundial de 2024 ha pasado mucho tiempo. Y no tanto por los dos años que han transcurrido, si no por los handicaps que se ha encontrado en el camino el de Aprilia. Un año de debut con su nuevo equipo que ha sido todo un infierno, con múltiples lesiones e intervenciones quirúrgicas a las que se tuvo que someter. Pero en la previa del primer Gran Premio de la temporada, el español llega con esa ilusión de volver a empezar y sabiendo que Marc Márquez es quién marca ahora mismo el ritmo de la competición.

Buenas sensaciones de cara a la temporada

''Estoy muy contento de estar de vuelta, en buena forma, en una forma decente y poder llevar una MotoGP en condiciones'', comentaba Jorge Martín sin pecar de optimista, sabiendo que tiene que ser realista con la situación que vivió el año pasado.

''Es imposible decir un porcentaje, aún me falta. No es que me falte tanto físico, es que me falta mucha moto, dar vueltas con la MotoGP y, sobre todo, que mi pilotaje sea más eficiente con la Aprilia, porque puedo llevar la Aprilia, puedo ser competitivo, pero aún estoy tirando de ese físico que quizá no tengo. Igual estoy en un 85-90 por ciento, lo dejamos en 89 por ciento. Es un proceso que, poco a poco iré cogiendo y no hay que hacer más de lo que toca; hasta donde pueda el cuerpo y ya está'', comentaba sobre su estado físico.

El rival a batir es Marc Márquez

Jorge Martín lo tiene claro: Ducati no es el objetivo, el objetivo es el de Cervera. ''Lo veremos durante el año. Sé que la moto ha mejorado; ha mejorado desde que la probé por primera vez, desde Valencia y, ahora, la moto funciona bien. Puedo pilotar con un estilo mucho más natural, la moto es más estable, es menos reactiva y aún hay margen de mejora. Será una pelea intensa. Más que Ducati, el rival es Marc, porque es el que ha ganado el Mundial y es el favorito, por encima de todos, pero a Marco le veo muy competitivo, por cómo fue en el test; la verdad es que da miedo. Ahora es ver si en las carreras es igual de competitivo'', comentaba el madrileño.

Finalizó siendo tajante sobre el futuro: ''El futuro es el futuro; el presente es el presente. Nada nuevo, mi mánager está trabajando en ello. Estoy pensando mucho en el ahora, quiero rendir con esta Aprilia que funciona y aprovechar el momento. En 2027 pensaré en 2027''.