Jorge Martín no quiere saber nada de sus compañeros: "Los tengo silenciados porque no me apetece ver sus publicaciones"

Tras su durísimo año en el que las lesiones le han impedido brillar, Jorge Martín ha confesado que está tratando de desintoxicarse de todo y tiene silenciados a gran parte de los pilotos del mundial de MotoGP

Si hay un piloto del mundial de MotoGP que lo ha pasado muy mal este 2025, ese es Jorge Martín. Tras lesionarse en la pretemporada y perderse varias carreras, en Qatar casi muere después de ser arrollado por Fabio Di Giannantonio, todo esto ha obligado al campeón del mundo de 2024 a resetear por completo de cara al próximo curso, alejándose de todo y de todos en estas semanas tan importantes. Esto en la era de la inmediatez y las redes sociales es muy complicado, así que tomó la decisión de romper con todo y despreocuparse en busca de volver más enfocado.

Debido a las mencionadas redes sociales hay que tomar una decisión, la de ser o no activo y estar más o menos encima de lo que se publica. Y en el caso de español lo más 'sano' que ha podido hacer es tomar distancia sobre el resto: "No miro mucho las de los otros pilotos. Es más, a muchos de ellos los tengo silenciados porque no me apetece ver sus publicaciones".

Aunque más allá de eso es consciente de que hay alguien que tiene un punto más que los demás, ya sea encima de la moto, o fuera de ella como personaje público, tal y como ha demostrado siempre, Marc Márquez: "A nivel mediático, lo que dice Marc siempre tiene mucho valor y mucha potencia, tiene a mucha gente detrás que le apoya. Pero más que su fuerza en las redes sociales es cómo a ti te puede afectar lo que él diga en una rueda de prensa".

Un año para redimirse

A Martín ahora le llega un 2026 de lo más intenso. Tras pasarlo muy mal este curso sufrió para seguir el ritmo de los mejores cuando volvió en el tramo final, momento que coincidió justo con el despegar de Aprilia, pues en esas carreras Marco Bezzecchi dio un golpe sobre la mesa y terminó ganando carreras hasta ser tercero en la general. De hecho incluso Raúl Fernández, piloto satélite, fue capaz de vencer en Australia. Todo esto sumado a que el madrileño trató de salir de Noale en busca de firmar por Honda, hace que ahora mismo esté más que en duda que sea el número 1 de la marca. Bez incluso podría comenzar como la gran esperanza de la marca, lo que va a obligar al 89 a jugársela, buscando ganar primero a su compañero y a partir de ahí construir más ambiciosamente.