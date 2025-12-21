Jorge Martín tiene claro que hubiera peleado con Marc Márquez con una Ducati

Tras un primer año durísimo en Aprilia por culpa de las lesiones, a Jorge Martín le han preguntado que hubiera pasado de seguir en Ducati y tiene claro que habría peleado por todo

El mundial de MotoGP ha tenido un dominador brutal en la figura de Marc Márquez, quien ha hecho buena su llegada a Ducati para arrasar. A ello le ha ayudado que el campeón del año pasado, Jorge Martín, apenas ha podido competir por culpa de las lesiones. El madrileño firmó por Aprilia tras quitarle el 93 su asiento en el Lenovo y no la mala suerte se cebó con él, no obstante, ya con el análisis en frío del curso hecho le han preguntado por lo que hubiera pasado de haber vivido un curso normal a lomos de la Ducati y tiene claro que habría estado en la pelea.

Aún sabiendo de que elucubrar algo así no más que una ilusión, Martín si que ha confesado que para él, habría sido un candidato a todo: "Nunca lo sabremos. Pero viendo la temporada de Alex Márquez y viendo los tiempos de las carreras de este año respecto a las de 2024, yo creo que podría haberlo peleado". Aunque eso sí, es consciente de que el nivel de Marc se sale de toda evaluación posible: "Evidentemente, yo hubiese dado mi 100%, y creo que ese 100% me hubiera dado para pelear, no te digo para ganar a Marc, porque eso es imposible de saber ahora, quizá lo sepamos más adelante. Porque lo que ha hecho Marc este año es algo desorbitado.

Una Aprilia para soñar con todo…y Bezzecchi al acecho

Pese a sus declaraciones sobre su futuro con Ducati, la realidad es que Jorge Martín tiene una gran oportunidad en 2026, pues la Aprilia no está ni mucho menos lejos de la máquina de Borgo Panigale. No contra Marc Márquez, pues el dominio del piloto de Cervera fue antológico, estando lejos de todo el mundo hasta arrasar cerrando el título a falta de cinco pruebas, pero una vez que se lesionó en Indonesia la cosa cambió. Y es que el tramo final del curso tuvo un gran dominador en la figura de Marco Bezzecchi, compañero de Martín.

Ese es precisamente uno de los grandes problemas que se le presentan en el futuro al de San Sebastián de los Reyes, pues ahora en Noale se están preguntando seriamente si el 72 es un nombre para luchar por todo, algo que les puede hacer cambiar lo que tienen en mente. La casi salida de Martín ha deteriorado la relación y ahora mismo desde la primera carrera va a haber una guerra abierta en el equipo por ver quién es el número 1, algo que no era una opción hace un año y medio cuando se podrido el fichaje del 89.