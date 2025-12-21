Poggiali, coach de Ducati sobre Marc Márquez: ''Se ha cuestionado varias veces a sí mismo''

El expiloto destaca la capacidad de autocrítica y liderazgo de Márquez en su camino hacia su noveno título, subrayando que esa mentalidad ha sido clave en su fortaleza durante la temporada 2025

Manuel Poggiali es el coach de Ducati, ejerciendo las funciones de entrenador de pilotos con el objetivo de ayudarles a mejorar su rendimiento en la pista. Un rol que potencia con una funciones claves en las que destaca el análisis y asesoramiento en la pista. Probablemente, dentro del equipo sea el que más conoce los puntos fuertes y débiles de Marc Márquez, del que ha hablado en una entrevista para el medio italiano La Gazzetta dello Sport: ''Es un trabajo que ha cambiado mucho. Ahora todo es distinto, está mucho más organizado. Se comparten más aspectos antes de hablar con el piloto, ya que el equipo interno está mucho más estructurado''

Poggiali destaca el trabajo de Marc Márquez

Sobre el de Cervera, Poggiali resalta que ''su camino hacia el noveno título ha sido muy emotivo. Muchos pilotos habrían tenido dificultades para competir tras lesiones tan graves, sin embargo, él ha vuelto tomando difíciles decisiones como la de dejar Honda para unirse a Gresini. Su valentía merece elogios, aunque haya pasado por alto. Marc ha hecho un gran trabajo para forjar este camino''.

Aunque si hay algo que ha querido subrayar es la ''capacidad ejemplar'' de Marc Márquez para ''comprender lo que necesita''. Eso sí, ''a veces, su agresividad le ha llevado a cometer errores como en Austin, Jerez o Silverstone'' pero ''nunca se rinde y lo ha demostrado a lo largo de su carrera''. Todo un ''líder'', como le define su coach: ''Involucra a su entorno y suele bromear. Esta temporada, en varias ocasiones se ha cuestionado a sí mismo diciendo: 'Deja la moto como está, soy yo quien necesita trabajar en algunos detalles'. Es inusual escuchar eso de un campeón. Y, desde mi punto de vista, esta misma característica lo ha fortalecido aún más en 2025''.

Las múltiples caídas de un campeón

''Durante su carrera, Marc ha caído mucho. Este año, sin embargo, cometió muy pocos errores. Era competitivo y muy lúcido. En dos carreras tuvo problemas con la presión de los neumáticos delanteros, pero tuvo la serenidad de saber cuándo dejarse adelantar para no perder terreno. Y luego, ganó esas carreras'', Manuel Poggiali es claro con los tropiezos de Márquez, de las que siempre se levanta como ha demostrado este mismo año volviendo a coronarse como campeón del mundo a pesar de la lesión.

También parte una lanza a favor de Bagnaia, que no ha vivido su mejor año: ''estoy convencido de que Pecco se recuperará en 2026, es una virtud de un gran campeón como él. Para que Bagnaia vuelva a la lucha por la victoria necesitamos estudio, análisis y mucha tenacidad''.