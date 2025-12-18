Marc Márquez acelera los plazos para volver a la moto

Marc Márquez está encontrando la salida del túnel que atraviesa desde que se fue al suelo en el GP de Indonesia y ya apura los plazos para volver a subirse a la moto de cara a preparar los tests de pretemporada

Marc Márquez ha arrasado a lo grande en esta edición 2025 del mundial de MotoGP, sin embargo, no terminó de la mejor manera, sufriendo una dura lesión en el Gran Premio de indonesia en la que sufrió varias fracturas en los ligamentos del hombro que le obligaron a perderse las últimas citas del año. Esto no puso en peligro su título, cerrado una semana antes en Japón, sin embargo, si que era un problema de cara al año que viene, pues le hizo perderse los tests de post temporada en Valencia y estar unos meses parado, sin embargo, ya empieza a ver la luz al final del túnel.

Y es que cada vez está más cerca de volver a subirse a la moto, así lo ha confirmado este jueves en un evento del Comité Olímpico Español, en el al fin se puede ver que el campeón se acerca a dar gas de nuevo: "Estoy saliendo de otra lesión. Justo cerramos el campeonato y en la carrera siguiente por una zancadilla de otro piloto nos lesionamos otra vez. He estado tres meses de recuperación. Ahora el domingo se cumplen los tres meses, me han dicho que en tres meses el hueso está soldado, así que la semana que viene ya empezaremos a tocar el tacto del gas".

La pretemporada, clave

Empezar a entrañar sobre la moto es clave, ya que la pretemporada se acerca peligrosamente y es el momento de ponerse a punto de cara a lo que viene, para lo que queda muy poco. Por lo pronto, la primera toma de contacto real con la GP26 será del 3 al 5 de febrero de 2026 en el test de Sepang, en Malasia. Ahí al final podrá testar la nueva máquina, la misma a la que en Cheste pudieron darle el bautismo su hermano Álex y Pecco Bagnaia, quienes la pilotarán junto a él desde el GP de Tailandia, que da inicio al calendario en el circuito de Chang el primer fin de semana de marzo.

Este curso será clave en MotoGP, pues Marc tiene la responsabilidad de mantener a Ducati en la cima, algo que se cuestionó una vez que sufrió la lesión en Mandalika, ya que las últimas pruebas del curso fueron territorio de Aprilia, que acabó a lo grande con Marco Bezzecchi y Raúl Fernández, quienes junto a Jorge Martín van a tratar de mantener este nivel desde el inicio del nuevo curso.