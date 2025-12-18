Bagnaia cierra un año inesperado en Ducati con un consejo que le cambió su mentalidad

El italiano ha repasado cómo ha sido una temporada muy frustrante para él, donde no ha podido competir con Marc Márquez ni entrar en el podio final

Seguramente hace una año Pecco Bagnaia no sabía lo que le esperaba en 2025. Intuía que llegaba un gigante a su equipo, Marc Márquez, pero aspiraba a poder competir con él, además de aprender. Pero a las primeras de cambio, el italiano vio cómo se le esfumaban sus opciones de luchar por su tercera corona mundial. Y ello le pasó factura. No levantó cabeza y acabó siendo quinto en el Mundial.

Ahora, antes de que finalice el presente año, hace balance y recuerda el mejor consejo que ha recibido en estos meses tan duros para él a nivel profesional: "En este tipo de periodos, mucha gente quiere darte consejos. Y sinceramente, el que más me ayudó fue el de disfrutar porque a veces es mejor olvidarse de los problemas, y simplemente disfrutar. También, uno que fue bueno fue cambiar el objetivo. Antes, un buen resultado era ganar y un mal resultado era acabar tercero. Y ahora, un buen resultado es acabar entre los cinco primeros. Así que tuve que cambiar un poco el objetivo".

Las victorias en Austin y Motegi fueron los únicos momentos felices para él. Por eso ha llegado a definir esta campaña como "mi peor temporada en MotoGP". Y los motivos aún los desconoce: "No lo sé. Sinceramente, está bastante claro que esta temporada he tenido más puntos 'malos' que 'buenos'. Y después de las últimas cuatro temporadas, en las que un mal resultado era un tercer puesto, me ha costado aceptar la realidad de esta temporada".

Al menos, cerró la temporada con la conciencia tranquila pese a no llegar a adaptarse a su nueva máquina: "Durante todo el año hice el mejor trabajo que pude con el equipo, intentando entender y adaptarme a la moto de 2025, pero por desgracia, no lo conseguí. Así que lo pasé muy mal. La moto tiene un gran potencial, porque Marc lo ha demostrado. Pero por lo demás, me costaba mucho. Sinceramente, no sé si aprenderé algo de esta temporada. Lo que creo que es bueno tener claro es que siempre intento adaptarme, y ser competitivo. Esto es algo que me ayudará en el futuro".

Dos triunfos y ocho podios resumen una temporada muy gris para un Bagnaia que ya vio como Jorge Martín le quitaba su corona en 2024. Ahora, tendrá que revisar cuál será su objetivo para 2026: "Pero lo importante para mí esta temporada ha sido aceptar no sentirme bien sobre la moto, y no poder luchar por lo que sé que puedo luchar. Esto fue lo más difícil de aceptar. Pero también lo bueno fue disfrutar".