El invierno decisivo de Marc Márquez

El de Cervera se prepara a fondo para 2026, recuperándose de la mejor manera posible de la lesión que le truncó el final de temporada y que lleva arrastrando desde Indonesia

Marc Márquez se ha vuelto a a hacer con el mundial de MotoGP en un año que ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. A pesar de hacerse con el título, el final de temporada le ha dejado un sabor agridulce: en la primera vuelta del Gran Premio de indonesia de octubre de 2025 tras un impacto con Marco Bezzecchi le desestabilizo su moto y le hizo salir disparado a gran velocidad. ¿Resultado? Una fractura en la base de la apófisis coracoides y lesión en los ligamentos del hombro derecho, teniendo que ser operado de urgencia ese mismo mes.

Marc Márquez quiere volver al 100%

Hace unas semanas, Marc Márquez anunciaba que iba a sacrificar sus vacaciones para ''estar al 100%'' para la primera carrera. La lesión ha condicionado la pretemporada del de Cervera con Ducati, aunque ha puesto toda la carne en el asador para que todo vaya sobre ruedas en 2026. Y parece que la recuperación está avanzando favorablemente, tal y como el ha publicado en sus redes sociales.

''¡Otro paso! Primera salida en bicicleta de montaña'', escribió en el post, demostrando que poco a poco está mejor. En los actos que ha hecho por su documental Volver, se le ha podido ver como poco a poco iba mejorando visiblemente. Los entrenamientos con la bicicleta son la muestra definitiva, viendo el momento de volver a subirse en una moto cada vez más cerca.

Ducati le espera con los brazos abiertos

Para los italianos fue también un golpe duro a final de temporada, comentando Marc Márquez en una gala que estaban ''combinando la recuperación con diferentes compromisos, poco a poco voy mejorando. Ahora he empezado a hacer fuerza, aunque nos queda aun invierno largo. Recaí en el brazo derecho. Por suerte, esta nueva lesión no afectó a las anteriores y eso facilitará las cosas a partir de diciembre-enero''.

Tras la operación en octubre de este año, se perdió el resto de la temporada con un tiempo estimado de recuperación entre 12 y 16 semanas. Todo, evidentemente, dependiendo de su evolución y rehabilitación y no se espera que tenga secuelas si respeta los plazos establecidos. Aunque con el parón de MotoGP no hay comunicados médicos, es muy buena señal que el piloto haya compartido la evolución de coger de nuevo una bici desde la desafortunada caída. Como él mismo dice, un paso más y con la vista en 2026.