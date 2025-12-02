Marc Márquez quiere más: “Un deportista con 32 años sigue siendo joven”

DAZN ha presentado la docuserie ‘Volver’ de Marc Márquezy el campeón del mundo ha valorado su presente y su futuro, desde la lesión que sufre actualmente hasta lo que le queda por hacer en el motociclismo

Marc Márquez es el mejor piloto de la historia del motociclismo, o al menos está de lleno en la conversación sobre serlo, más aún tras lo que ha hecho este año, destrozando a sus rivales en su estreno con la Ducati de fábrica. Todo para terminar ganando el mundial, el séptimo de su vida en MotoGP y noveno entre todas las categorías, cinco carreras antes del final del calendario. De hecho se las perdió tras lesionarse de gravedad en Indonesia, la primera cita en la que ya era campeón. Ahora está recuperándose y pensando en su futuro, por que sí, pese a sus 32 años aún le queda mucho por decir.

Este martes se ha presentado la serie documental de DAZN ‘Volver’, en la que se narra el retorno del de Cervera tras su calvario de lesiones que casi le cuesta la retirada. Y antes ha valorado su futuro, dejando claro que una vez pasado todo el ‘boom’ de su vuelta, ahora ha comenzado una segunda vida con Ducati, en lo que será la segunda parte de su carrera, pero eso no quiere decir que el final esté cerca: “Un deportista con 32 años sigue siendo joven. Habrá un punto que empiezas a bajar y los jóvenes llegan y te ganan, porque es ley de vida. Pero de momento intentaron seguir bailando con esos jóvenes que suben con mucha fuerza”.

Lleva muy bien su lesión

Tras su caída en Indonesia volvió al quirófano y dijo adiós a las motos hasta 2026, pero lejos del sufrimiento de otras veces, ahora para Marc ha sido muy diferente, ya que con el título bajo el brazo se vive de otras veces forma, valorando lo conseguido y trabajando en su retorno: “Esta lesión que estoy viviendo en este momento se lleva muy bien porque has sido campeón”. Además de que como siempre tiene un entorno que le apoya en los momentos complicados: “Es verdad que cuando tienes una lesión de dos o tres años o tienes un entorno fuerte que va contigo, o es imposible”.

Y es que Marc sabe muy bien lo que es sufrir por estos motivos, pues estuvo durante años dominando con puño de hierro y luego tocó el fondo, rozando la retirada y el quedarse con secuelas, pero salió de ahí, para como reza el título del documental, ‘Volver’ a ser el genio que siempre fue: “Cuando está en la cresta y te caes al suelo, no es el suelo, es por debajo de él, donde todo está muy oscuro, pero te dan un empujoncito, un tirón del brazo y te ayudan a subir”.