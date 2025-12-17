Cuenta atrás para MotoGP 2026: cuándo presenta cada equipo su nueva moto

Seis de los once equipos ya tienen claro cuando presentarán sus unidades para el Campeonato Mundial de Motociclismo del próximo año

MotoGP arrancará su pretemporada 2026 con los test colectivos de Sepang, que tendrán lugar del 3 al 5 de febrero. La presentación inaugural del nuevo curso se llevará a cabo en Kuala Lumpur, un día después de los colectivos en el circuito malasio. Aunque unas escuderías se adelantarán para mostrar al mundo sus proyecto, tanto es así que seis de los once equipos de la parrilla ya han puesto sobre la mesa las fechas de sus presentaciones oficiales. Hasta el momento, todas tendrán lugar antes de los test de principios de febrero.

Empieza la cuenta atrás

El primer equipo que presentará su moto será el Prima Pramac Yamaha, en un evento en la Accademia Musicale Chigiana, en el Palazzo Chigi-Saracini en Sienna. Tendrá lugar el próximo 13 de enero, donde se presentará también a Toprack Razgalioglu, uno de los pilotos que más han dado de hablar este año y tricampeón del mundo de Superbike. Monster Energy Yamaha hará lo suyo el 21 de enero en el Intercontinental Jakarta Pondok Indah que se celebrará en Indonesia. Una presentación histórica en la que presentará la decoración de la primera M1 con el motor V4.

Del 18 al 20 de enero será el momento de 'vestirse de gala' de Marc Márquez, en el evento inaugural de Ducati Lenovo llamado Campioni in Pista, celebrado en Madonna di Campiglio, en los Alpes italianos. Un distendido evento que une a pilotos con directivo de la marca en actividades recreativas en la nieve como carreras de esquí. El 19 de enero será el día que el de Cervera y Pecco Bagnaia presenten su nueva moto, siendo parte de la celebración del primer Centenario de Ducati que se cumplirá en julio.

El Gresini Racing, donde corre Álex Márquez y Fermín Aldeguer, mostrará su decoración el próximo 31 de enero en Kuala Lumpur. El equipo de Valentino Rossi, VR46, se presentará el 14 de enero en la Villa Miani en Roma, anunciando ''importantes cambios'' en su nuevo Black and Light. Aprila lo hará el 15 de enero en la sede de SkyTV en Milán con sus pilotos, Jorge Martín y Marco Bezzecchi.

Las fechas confirmadas de las presentaciones