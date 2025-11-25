Ducati no sólo presume de lo conseguido por Marc Márquez

Los de Borno Panigale han sacado unas estadísticas a la luz para reivindicar que han firmado la segunda mejor temporada de su historia. Y no sólo por el noveno título mundial del piloto de Cervera

La temporada de MotoGP ya terminó hace diez días y la mente de todos los equipos está ya puesta en la de 2026. Eso sí, algunos como Ducati todavía están saboreando las mieles de un curso que ha sido de lo más exitoso en su historia. Concretamente, los de Borno Panigale han firmado su segunda mejor campaña en su largo recorrido en la categoría reina.

Y debido a ello, no han dudado a la hora de publicar una serie de estadísticas con las que reparte méritos entre todos sus pilotos y sus trabajadores. Y todo eso, pese a que la GP25 ha estado cuestionada durante todo el ejercicio debido, sobre todo, a los resultados de Pecco Bagnaia.

Sin duda, Marc Márquez ha ejercido como su gran estandarte y fruto de ello ha levantado su novena corona mundial. Se adaptó el de Cervera a su moto roja como si toda la vida la hubiese pilotado y le arrebató la corona a Jorge Martín con cinco Grandes Premios aún por disputar.

Pero no sólo se han hecho este año con el título de Pilotos, sino también con el de Constructores. Y, además, las escuadras satélite brillaron también con luz propia. Álex Márquez, con la GP24, fue subcampeón y cerró un doblete familiar inolvidable en Cervera.

Pero si 2025 ha sido un año especial para la firma italiana no ha sido sólo por el papel que han hecho los hermanos Márquez, sino también por otros datos de los que han sacado pecho en sus medios oficiales. En total han conseguido 17 victorias (de 22) y 44 podios (de 66 posibles) en carrera larga, quedándose a dos del récord de 2024, cuando lograron un descomunal 19 de 20 (solamente Maverick Viñales pudo evitar el pleno, al vencer el domingo de Austin).

Por otro lado, hasta cuatro pilotos diferentes han ganado carreras largas al manillar de una Desmosedici este año: Marc Márquez, con 11 y 7 de ellas de manera consecutiva (Tailandia, Argentina, Qatar, Aragón, Mugello, Países Bajos, Alemania, República Checa, Austria, Hungría y Misano); Alex Márquez, con 3 (Jerez, Montmeló y Sepang); Pecco Bagnaia, con 2 (Austin y Japón) y Fermín Aldeguer, con 1 (Indonesia).

Y por si esto fuera poco, Ducati ha acabado en el Top 3 en 88 carreras largas de manera consecutiva. O dicho de otra forma, siempre ha habido un piloto de la marca en el podio desde Aragón 2021, un récord histórico en MotoGP. El último podio sin Ducati fue Silverstone 2021 (Fabio Quartararo, con Yamaha, Alex Rins, con Suzuki, y Aleix Espargaró, con Aprilia).