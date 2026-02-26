Pilotos y equipos de Moto3 2026: ¿Qué cambios y novedades hay en la parrilla?

El domingo 1 de marzo comienza en Tailandia el Mundial de Moto3, que cuenta con novedades en la parrilla y jóvenes promesas que no quieren dejar pasar su oportunidad para seguir avanzando hasta la categoría reina

El patio de MotoGP viene arrasando y con la parrilla confirmada el panorama es muy diferente al de la temporada pasada. Llega a Moto3 una generación de oro en el que el talento joven viene pisando fuerte y con nombres propios que convienen no olvidar.

Mucho ojo con Brian Uriarte, el fichaje estrella de la temporada que llega con el título de campeón de la Red Bull Rookies Cup y del JuniorGP. Aki Ajo ha depositado su confianza en el joven con la intención de que pueda luchar para conseguir el trono. Máximo Quiles también será toda una alegría para Aspar, donde se espera que explote su máximo potencial. Aunque cuidado también con Rico Salmela y Valentin Perrone, ya que KTM viene con una dupla que no será fácil de sobrepasar.

Tampoco hay que olvidar el Dream Team español que han formado David Muñoz y David Almansa en el box de Liqui Moly Dynavolt Intact GP, siendo el primero uno de los favoritos al título tras llevar varios años ronzándolo. Joel Kelso se cambia de bando para aterrizar en MLav Racing busca la regularidad que le faltó en KTM mientras que Guido Pini se muda a Leopard Racing, el equipo más laureado de la categoría junto a Adrián Fernández. Una demostración de que combinar veteranía en la categoría con esa juventud del final de la adolescencia puede ser una combinación perfecta.

En cuanto a novedades técnicas, 2026 es un año congelado por completo. Para contener costes antes del gran cambio reglamentario de la temporada 2027-2028, el desarrollo de los motores está limitado. Esto iguala las máquinas y deja todo el peso en el talento del piloto y el ajuste de chasis. Además, tras un par de años con Pirelli, los equipos ya dominan el desgaste. Eso sí, las nuevas gomas traídas para este año prometen bajar los récords de pista en casi todos los circuitos.

Todos los pilotos y equipos de Moto3 en 2026